لچه 0-2 رم: پیروزی رم با طعم نگرانی

به گزارش ایلنا، جالوروسی در شرایطی به مصاف لچه رفت که همچنان از شکست پرحاشیه ۱-۰ برابر آتالانتا ناراحت بود؛ دیداری که باعث شد یوونتوس به رده چهارم جدول برسد. رم با فهرستی طولانی از غایبان وارد این مسابقه شد؛ ماریو هرموسو و جیانلوکا مانچینی به دلیل محرومیت غایب بودند، ایوان ندیکا و نیل العیناوی در جام ملت‌های آفریقا حضور داشتند و لورنزو پلگرینی، لئون بیلی، توماسو بالدانزی و پیرلوئیجی گولینی به دلیل مصدومیت در دسترس کادر فنی نبودند. همچنین دیواین رنش نیز به علت بیماری از این دیدار کنار گذاشته شد.

این شرایط باعث شد دنیله گیلاردی و نیکولو پوسیلی در ترکیب اصلی قرار بگیرند و برایان کریستانته یک خط جلوتر بازی کند. بازی با فشار ابتدایی لچه آغاز شد، اما رم به‌تدریج کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفت.

در نیمه نخست، پاس خلاقانه و تماشایی پائولو دیبالا، ایوان فرگوسن را در موقعیتی مناسب قرار داد و این مهاجم با کنترل خوب و ضربه‌ای دقیق از داخل محوطه، گل اول رم را به ثمر رساند. دقایقی بعد پوسیلی نیز موفق به گلزنی شد، اما این گل به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.

لچه در نیمه دوم با افزایش فشار، در دقیقه ۵۹ بهترین فرصت خود برای جبران نتیجه را به دست آورد، اما ضربه سانتیاگو پیروتی از فاصله نزدیک به شکل عجیبی از کنار دروازه به بیرون رفت.

رم برای قطعی کردن پیروزی، روی یک ضربه کرنر به گل دوم رسید. ارسال دیبالا و تأثیرگذاری پوسیلی، توپ را به آرتم دووبیک رساند تا این مهاجم اوکراینی با هوشیاری در دهانه دروازه گلزنی کند. با این حال، شادی این گل دوام چندانی نداشت؛ دووبیک بلافاصله از ناحیه پشت ران احساس درد کرد و ناچار به ترک زمین شد.

در جریان این صحنه، تلاش کریستانته برای متوقف کردن بازی به‌منظور رسیدگی پزشکی به هم‌تیمی‌اش، به تنش و درگیری میان بازیکنان دو تیم انجامید و داور با کارت زرد، هافبک رم را جریمه کرد؛ تصمیمی که باعث محرومیت او از دیدار بعدی مقابل ساسولو شد.

رم با این سه امتیاز ارزشمند دوباره به جمع مدعیان کسب سهمیه نزدیک شد، اما حالا نگرانی اصلی گاسپرینی، وضعیت مصدومیت دووبیک و ادامه فصل با فهرست پرشمار غایبان است.

