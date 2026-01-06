به گزارش ایلنا، نیمار جونیور، ستاره فوتبال برزیل، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، مجموعه‌ای متفاوت از وسایل نقلیه لوکسش را به نمایش گذاشت و بار دیگر نگاه‌ها را به سبک زندگی خاص خود معطوف کرد.

در این پست که روز سه‌شنبه (۶ ژانویه) منتشر شد، نیمار نه از خودروهایی چون لامبورگینی یا مازراتی و نه از ساعت‌هایی مانند رولکس یا اودمار پیگه رونمایی کرد؛ بلکه تصویری از یک نسخه بازسازی‌شده از «بت‌موبیل» به ارزش حدود ۱.۶ میلیون دلار، یک هلیکوپتر ایرباس H145 به ارزش حدود ۱۶.۵ میلیون دلار و یک جت شخصی داسو فالکون 900LX با برآورد قیمتی حدود ۴۷ میلیون دلار را به اشتراک گذاشت.

این پست به‌سرعت با واکنش گسترده کاربران مواجه شد و هزاران نفر با ابراز شگفتی، سبک زندگی این ستاره فوتبال را تحسین کردند.

نیمار در توضیح کوتاهی که زیر این تصاویر نوشت، جمله «رویاها می‌توانند به حقیقت بپیوندند» را منتشر کرد؛ جمله‌ای که در حالی نوشته شد که او روی بت‌موبیل نشسته بود؛ خودرویی که شباهت زیادی به وسیله نقلیه نمادین مجموعه فیلم‌های «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight) به کارگردانی کریستوفر نولان دارد.

بت‌موبیل متعلق به نیمار توسط «آدهِمار کابرال»، سازنده مشهور خودروهای سفارشی در برزیل، طراحی و ساخته شده است؛ فردی که به ساخت خودروهای خاص و افراطی شهرت دارد. این خودرو با جزئیات بسیار بالا طراحی شده و از بدنه فایبرگلاس دست‌ساز، شاسی فولادی، سیستم تعلیق ویژه و حتی تجهیزات آیرودینامیکی فعال بهره می‌برد که قابلیت حرکت واقعی دارند.

پیشرانه این بت‌موبیل یک موتور V8 با توان ۴۵۰ تا ۵۰۰ اسب‌بخار است؛ با این حال، به دلیل نداشتن پلاک، آینه‌های جانبی و چراغ راهنما، مجوز تردد در معابر عمومی را ندارد. به همین دلیل، نیمار تنها می‌تواند از آن در محوطه خانه خود در شهر سانتوس استفاده کند یا آن را در نمایشگاه‌های خودرو به نمایش بگذارد.

علاوه بر بت‌موبیل، نیمار مالک یک فروند هلیکوپتر ایرباس H145 با شماره ثبت PP-NJR است؛ حروفی که به ابتدای نام او اشاره دارد. این هلیکوپتر حاصل همکاری ایرباس و مرسدس‌بنز بوده و به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین هلیکوپترهای دو موتوره جهان شناخته می‌شود.

این هلیکوپتر با طول ۱۳ متر و ارتفاع ۳.۹ متر، ظرفیت حمل ۱۰ سرنشین را دارد و می‌تواند به حداکثر سرعت ۲۴۸ کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند.

