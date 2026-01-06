قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتسال جنوب آسیا
مسئولین برگزاری رقابتهای فوتسال جنوب آسیا (SAFF) از حضور سه داور بین المللی در این رقابتها خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسابقات فوتسال جنوب آسیا (SAFF) 2026 در دو بخش مردان و زنان از ۱۳ ژانویه تا ۲۶ ژانویه (23 دی تا 6 بهمن) به میزبانی تایلند در بانکوک برگزار خواهد شد که بنابر اعلام مسئولین برگزاری این رقابتها علی حفیظی، علی احمدی و محمدجواد احتشام از ایران به عنوان داور برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شده اند. همچنین محمودرضا نصیرلو به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارد.