قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتسال جنوب آسیا

به گزارش ایلنا، مسابقات فوتسال جنوب آسیا (SAFF) 2026 در دو بخش مردان و زنان از ۱۳ ژانویه تا ۲۶ ژانویه (23 دی تا 6 بهمن) به میزبانی تایلند در بانکوک برگزار خواهد شد که بنابر اعلام مسئولین برگزاری این رقابت‌ها علی حفیظی، علی احمدی و محمدجواد احتشام از ایران به عنوان داور برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده اند. همچنین محمودرضا نصیرلو به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارد.

انتهای پیام/