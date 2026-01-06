مصدومیت سنگین گواردیول و دوری طولانی از منچسترسیتی
یوشکو گواردیول، مدافع کروات منچسترسیتی، پس از آسیبدیدگی جدی در دیدار مقابل چلسی، با مصدومیتی مواجه شده که میتواند او را تا پایان فصل از میادین دور نگه دارد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار منچسترسیتی و چلسی که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، یوشکو گواردیول به دلیل آسیبدیدگی زمین مسابقه را با درد ترک کرد. این بازیکن روز دوشنبه تحت بررسیهای پزشکی و تصویربرداری قرار گرفت تا وضعیت دقیق مصدومیت او مشخص شود.
نتایج اولیه نشان میدهد مدافع ۲۳ ساله سیتی دچار شکستگی استخوان درشتنی پای راست شده و برای بازگشت به میادین نیازمند عمل جراحی است؛ موضوعی که به معنای غیبت چندماهه او خواهد بود و میتواند برنامههای پپ گواردیولا را در ادامه فصل با چالش جدی مواجه کند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که آرسنال با شروع سال جدید میلادی، فاصله خود را در صدر جدول لیگ برتر به شش امتیاز افزایش داده است.
مصدومیت گواردیول علاوه بر تأثیر مستقیم بر شرایط منچسترسیتی، میتواند آمادگی او برای حضور در جام جهانی تابستان آینده در آمریکا را نیز تحتالشعاع قرار دهد؛ رقابتهایی که تیم ملی کرواسی در نخستین دیدار خود باید برابر انگلیس به میدان برود.
پیش از این نیز اسکار باب، دیگر بازیکن سیتی، فصل گذشته با آسیبدیدگی مشابهی مواجه شد و حدود پنج ماه از ترکیب تیم دور ماند؛ هرچند پس از بازگشت هم نتوانست بلافاصله به شرایط ایدهآل برسد و دوره غیبتش طولانیتر شد.
گواردیول در فصل جاری یکی از مهرههای ثابت ترکیب منچسترسیتی بوده و در کنار روبن دیاز، نقش مهمی در استحکام خط دفاعی این تیم ایفا کرده است. با این حال، دیاز نیز در همان دیدار مقابل چلسی دچار آسیبدیدگی عضلانی شد و کادر پزشکی باشگاه در حال انجام آزمایشهای تکمیلی برای مشخص شدن میزان مصدومیت اوست.