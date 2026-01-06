خبرگزاری کار ایران
نویدکیا: یا قهرمانی با سپاهان یا خداحافظی در پایان فصل

کد خبر : 1738019
محرم نویدکیا، سرمربی تیم صدرنشین نیم‌فصل نخست لیگ برتر، از تصمیم قطعی خود برای پایان فصل جاری سخن گفت و تأکید کرد که فصل سوم حضورش در سپاهان یا باید با قهرمانی همراه باشد یا به جدایی ختم خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  محرم نویدکیا در بخشی از گفت‌وگوی خود به تشریح دیدگاهش درباره آینده حرفه‌ای‌اش پرداخت. سرمربی سپاهان با اشاره به سومین سال حضورش روی نیمکت این تیم گفت که دیگر برای او رتبه‌هایی غیر از قهرمانی قابل قبول نیست و ادامه همکاری در صورت ناکامی، در برنامه‌هایش جایی ندارد.

او در این باره توضیح داد که فصل جاری را نقطه‌ای تعیین‌کننده در مسیر مربیگری خود می‌داند و معتقد است یا باید به یک موفقیت بزرگ دست یابد یا مسیر جدیدی را در حرفه‌اش آغاز کند. نویدکیا تأکید کرد در صورت نرسیدن به اهداف تعیین‌شده، نه‌تنها از تصمیم باشگاه برای قطع همکاری ناراحت نخواهد شد، بلکه خودش نیز آمادگی جدایی را دارد.

سرمربی سپاهان همچنین در بخش دیگری از این برنامه، به مذاکراتی که فصل گذشته برای هدایت استقلال تهران با او انجام شده بود اشاره کرد. نویدکیا گفت پس از جدایی موسی مانه، تماس‌هایی از سوی استقلال با او گرفته شد اما در نهایت به‌دلیل نبود پشتوانه استقلالی و برخی ملاحظات مدیریتی، این گزینه منتفی شد و آبی‌پوشان به سراغ انتخاب‌های دیگری رفتند.

او در ادامه، دیدگاه خود را نسبت به حضورش در سپاهان تشریح کرد و با تأکید بر علاقه قلبی‌اش به این باشگاه، گفت که هرگز سپاهان را ملک شخصی یا مقصد دائمی خود نمی‌داند. نویدکیا معتقد است گاهی فاصله گرفتن از یک مجموعه می‌تواند به رشد و پیدا کردن مسیر درست آن کمک کند.

نویدکیا همچنین با نگاهی انتقادی به رفتار برخی پیشکسوتان، اظهار داشت که هر دوره‌ای در فوتبال پایانی دارد و اصرار بر حضور دائمی یا انتقاد مستمر پس از پایان یک مقطع، لزوماً به نفع باشگاه نیست. او تأکید کرد کمک به یک تیم همیشه به معنای حضور فیزیکی نیست و در برخی شرایط، نبودن می‌تواند تصمیم درست‌تری باشد.

 

