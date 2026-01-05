صعود دراماتیک و سخت مصر با تیر خلاص صلاح
کار تیم ملی مصر مقابل بنین به وقتهای اضافه کشید ولی فراعنه به گلهای ابراهیم و صلاح 3-1 پیروز شده و به یکچهارم رسیدند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر در یکی از دشوارترین و نفسگیرترین بازیهای مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، با عبور از سد بنینِ سرسخت، بلیت حضور در جمع هشت تیم برتر قاره را رزرو کرد. فراعنه در شبی که صبر و تجربه حرف اول را میزد، با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شدند تا همچنان مدعی کسب جام باقی بمانند.
بازی با مالکیت مطلق مصریها آغاز شد، اما نظم دفاعی مثالزدنی بنین، بازی را به یک ماراتن فرسایشی تبدیل کرد. محمد صلاح و عمر مرموش در نیمه اول عملاً در حصار مدافعان بنین گرفتار شده بودند و مارسل داندجینو، سنگربان بنین، با مهارهایی خیرهکننده مقابل ضربات رامی ربیعه و مرموش، مانع از فروپاشی دروازهاش شد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.
قفل بازی به دست مروان عطیه شکست
فشار حملات شاگردان حسام حسن بالاخره در دقیقه ۷۰ جواب داد. روی یک ارسال دقیق به محوطه جریمه، مروان عطیه با ضربهای تماشایی و دقیق توپ را به تور چسباند تا ورزشگاه از شادی هواداران مصری منفجر شود. در حالی که به نظر میرسید کار تمام شده است، یک غفلت همه چیز را تغییر داد.
شوک دقیقه ۸۳ و اشتباه مرگبار الشناوی
در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد، برخلاف جریان مسابقه، بنین روی یک ضدحمله و اشتباه عجیب و تردید محمد الشناوی در خروج از دروازه، توسط ژودل دوسو به گل تساوی رسید. این گل شوک بزرگی به نیمکت مصر وارد کرد و شبح وقتهای اضافه و حتی حذف، روی سر فراعنه سایه انداخت.
یاسر ابراهیم، فرشته نجات و تیر خلاصِ صلاح
در وقتهای اضافه و درحالیکه هفت دقیقه از ماراتون سی دقیقهای گذشته بود، یاسر ابراهیم روی یک ضربه ایستگاهی با پروازی بلند و ضربه سری مقتدرانه، گل دوم را به ثمر رساند تا مصر دوباره پیش بیفتد. اما این پایان کار نبود. در دقیقه ۱۲۰+4، محمد صلاح در یک ضدحمله برقآسا با استفاده از تمام تجربهاش و حداکثر خونسردی، دروازه بنین را برای بار سوم باز کرد تا سومین گل خود در این تورنمنت را ثبت کرده و صعود مصر را قطعی کند.
در انتظار نبرد یکچهارم نهایی
فراعنه حالا با این پیروزی شیرین راهی مرحله بعد شدند و باید منتظر برنده جدال ساحل عاج و بورکینافاسو باشند. هرچند نمایش مصر بینقص نبود، اما در فوتبال حذفی، این تجربه و زمانبندی درست است که برنده را تعیین میکند؛ و مصر یک بار دیگر راه پیروز شدن را پیدا کرد.