استقلال صدر جدول بسکتبال را پس گرفت

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم سوپرلیگ بسکتبال ایران، استقلال در دیداری خارج از خانه مقابل تیم مهگل در شهر کرج به میدان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه حریف خود را شکست دهد.

آبی‌پوشان با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوانان توانستند از ابتدا کنترل بازی را در دست بگیرند. کوارتر نخست با نتیجه ۱۹ بر ۱۳ به سود استقلال پایان یافت و نیمه اول با برتری ۳۹ بر ۳۳ این تیم خاتمه یافت، هرچند کوارتر دوم ۲۰ بر ۲۰ مساوی شد.

در نیمه دوم، استقلال برتری خود را تثبیت کرد و کوارتر سوم را ۲۲ بر ۱۹ پیروز شد. عملکرد اوج تیم در کوارتر پایانی رقم خورد و با پیروزی ۲۵ بر ۱۲، نتیجه نهایی ۸۶ بر ۶۴ به ثبت رسید.

حامد حدادی با ۱۵ امتیاز، ۷ ریباند و ۶ پاس منجر به گل یکی از ستاره‌های بازی بود. همچنین ارسلان کاظمی با ۱۱ ریباند و ۴ پاس منجر به گل و علیرضا شریفی با ۲۵ امتیاز نمایش قابل توجهی داشتند.

با این پیروزی، استقلال هم‌امتیاز با کاله و شهرداری گرگان شد، اما به دلیل عملکرد بهتر در تقابل‌های رو در رو، جایگاه نخست جدول را در اختیار گرفت.

انتهای پیام/