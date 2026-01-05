خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال صدر جدول بسکتبال را پس گرفت

استقلال صدر جدول بسکتبال را پس گرفت
کد خبر : 1737947
لینک کوتاه کپی شد.

تیم بسکتبال استقلال در هفته پانزدهم سوپرلیگ ایران، با شکست مهگل، بار دیگر به صدر جدول رده‌بندی بازگشت.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم سوپرلیگ بسکتبال ایران، استقلال در دیداری خارج از خانه مقابل تیم مهگل در شهر کرج به میدان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه حریف خود را شکست دهد.

آبی‌پوشان با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوانان توانستند از ابتدا کنترل بازی را در دست بگیرند. کوارتر نخست با نتیجه ۱۹ بر ۱۳ به سود استقلال پایان یافت و نیمه اول با برتری ۳۹ بر ۳۳ این تیم خاتمه یافت، هرچند کوارتر دوم ۲۰ بر ۲۰ مساوی شد.

در نیمه دوم، استقلال برتری خود را تثبیت کرد و کوارتر سوم را ۲۲ بر ۱۹ پیروز شد. عملکرد اوج تیم در کوارتر پایانی رقم خورد و با پیروزی ۲۵ بر ۱۲، نتیجه نهایی ۸۶ بر ۶۴ به ثبت رسید.

حامد حدادی با ۱۵ امتیاز، ۷ ریباند و ۶ پاس منجر به گل یکی از ستاره‌های بازی بود. همچنین ارسلان کاظمی با ۱۱ ریباند و ۴ پاس منجر به گل و علیرضا شریفی با ۲۵ امتیاز نمایش قابل توجهی داشتند.

با این پیروزی، استقلال هم‌امتیاز با کاله و شهرداری گرگان شد، اما به دلیل عملکرد بهتر در تقابل‌های رو در رو، جایگاه نخست جدول را در اختیار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی