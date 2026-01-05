به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان که در هفته‌های پایانی نیم‌فصل نخست با نتایج قابل قبول خود را به جمع تیم‌های میانی جدول رسانده بود، اکنون با انگیزه‌ای مضاعف برای نیم‌فصل دوم آماده می‌شود.

شاگردان یحیی گل‌محمدی طی پنج روز گذشته تمرینات پرفشار و منظمی پشت سر گذاشتند تا از نظر بدنی و تاکتیکی آماده شروع دور برگشت رقابت‌ها باشند.

در همین راستا، فولادی‌ها امروز یک دیدار دوستانه پشت درهای بسته مقابل شمس آذر قزوین برگزار کردند. هر دو تیم با ترکیب اصلی خود به میدان رفتند تا کادر فنی شرایط بازیکنان کلیدی را ارزیابی کند. در نیمه دوم، یحیی گل‌محمدی از تمام بازیکنان در دسترس استفاده کرد تا همه نفرات فرصت بازی پیدا کنند. در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود شمس آذر به پایان رسید و تک گل فولاد را ابوالفضل زاده‌عطار به ثمر رساند.

با وجود دوستانه بودن مسابقه، کیفیت فنی بازی مناسب بود و دو تیم نمایش پایاپایی ارائه کردند. فولاد خوزستان پس از این دیدار راهی اردوی کیش خواهد شد تا در دیداری دیگر مقابل گل‌گهر سیرجان محک بخورد.

سرخ‌پوشان اهوازی پس از بازگشت از اردوی کیش، تمرینات نهایی خود را برای دیدار هفته نخست نیم‌فصل دوم مقابل چادرملو اردکان دنبال خواهند کرد تا شروعی قدرتمند در دور برگشت لیگ برتر داشته باشند.

انتهای پیام/