خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فولاد خوزستان با دیدار دوستانه آماده نیم‌فصل دوم شد

فولاد خوزستان با دیدار دوستانه آماده نیم‌فصل دوم شد
کد خبر : 1737945
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان با برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل شمس آذر، تمرینات آماده‌سازی خود برای شروع نیم‌فصل دوم لیگ برتر را دنبال کرد.

به گزارش ایلنا،  فولاد خوزستان که در هفته‌های پایانی نیم‌فصل نخست با نتایج قابل قبول خود را به جمع تیم‌های میانی جدول رسانده بود، اکنون با انگیزه‌ای مضاعف برای نیم‌فصل دوم آماده می‌شود.

شاگردان یحیی گل‌محمدی طی پنج روز گذشته تمرینات پرفشار و منظمی پشت سر گذاشتند تا از نظر بدنی و تاکتیکی آماده شروع دور برگشت رقابت‌ها باشند.

در همین راستا، فولادی‌ها امروز یک دیدار دوستانه پشت درهای بسته مقابل شمس آذر قزوین برگزار کردند. هر دو تیم با ترکیب اصلی خود به میدان رفتند تا کادر فنی شرایط بازیکنان کلیدی را ارزیابی کند. در نیمه دوم، یحیی گل‌محمدی از تمام بازیکنان در دسترس استفاده کرد تا همه نفرات فرصت بازی پیدا کنند. در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود شمس آذر به پایان رسید و تک گل فولاد را ابوالفضل زاده‌عطار به ثمر رساند.

با وجود دوستانه بودن مسابقه، کیفیت فنی بازی مناسب بود و دو تیم نمایش پایاپایی ارائه کردند. فولاد خوزستان پس از این دیدار راهی اردوی کیش خواهد شد تا در دیداری دیگر مقابل گل‌گهر سیرجان محک بخورد.

سرخ‌پوشان اهوازی پس از بازگشت از اردوی کیش، تمرینات نهایی خود را برای دیدار هفته نخست نیم‌فصل دوم مقابل چادرملو اردکان دنبال خواهند کرد تا شروعی قدرتمند در دور برگشت لیگ برتر داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی