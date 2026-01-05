به گزارش ایلنا، منچستریونایتد پس از قطع همکاری با روبن آموریم، وارد فاز تازه‌ای برای انتخاب سرمربی جدید شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که اولیور گلاسنر، سرمربی فعلی کریستال پالاس، «هدف اول» مدیران باشگاه برای این پست محسوب می‌شود. گلاسنر با نمایش‌های قابل‌توجه پالاس در لیگ برتر، توجه تصمیم‌گیران الدترافورد را به خود جلب کرده است.

باشگاه منچستریونایتد پس از ماه‌ها فشار و انتقاد، سرانجام در تاریخ ۵ ژانویه تصمیم به اخراج آموریم گرفت. این تصمیم پس از بروز تنش‌های لفظی شدید و موضع‌گیری‌های تند این مربی پرتغالی علیه مدیران باشگاه اتخاذ شد.

روبن آموریم که در طول دوران حضورش نتوانست نتایج مطلوبی کسب کند، پس از تساوی یک بر یک برابر لیدز، شرایط را برای ادامه کار خود دشوارتر کرد. او اگرچه خواهان ادامه فعالیت تا پایان قراردادش در سال ۲۰۲۷ بود، اما این فرصت از او گرفته شد. اختلاف او با جیسون ویلکاکس، مدیر ورزشی باشگاه، در دیداری پیش از همان مسابقه نیز به این روند سرعت بخشید.

باشگاه منچستریونایتد در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد:«با توجه به قرار گرفتن منچستریونایتد در رده ششم لیگ برتر، مدیریت باشگاه با اکراه به این جمع‌بندی رسید که اکنون زمان مناسبی برای ایجاد تغییر است. این تصمیم به تیم کمک می‌کند تا بهترین شانس را برای کسب بالاترین رتبه ممکن در لیگ برتر داشته باشد. باشگاه از روبن بابت تلاش‌هایش تشکر می‌کند و برای او در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارد.»

پس از جدایی آموریم، توجه‌ها به گزینه‌های جانشینی معطوف شده است. دارن فلچر، هافبک سابق یونایتد که هم‌اکنون هدایت تیم زیر ۱۸ ساله‌های باشگاه را به‌عهده دارد، به‌طور موقت مسئولیت تیم بزرگسالان را پذیرفته، اما قرار نیست گزینه اصلی ادامه کار باشد.

به گزارش تلگراف، گلاسنر یکی از جدی‌ترین نامزدها برای هدایت دائمی یونایتد است و گفته می‌شود «مدیران باشگاه به‌شدت شیفته کاری هستند که این مربی اتریشی در کریستال پالاس انجام داده است.»

قرارداد گلاسنر با پالاس در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و تاکنون توافقی برای تمدید آن حاصل نشده؛ موضوعی که نام او را بیش از پیش در محافل مدیریتی منچستر مطرح کرده است.

در کنار گلاسنر، همچنان حمایت قابل‌توجهی از روبرتو دی‌زربی، سرمربی پیشین برایتون و مربی فعلی مارسی، در اولدترافورد وجود دارد. یونایتد در تابستان ۲۰۲۴ نیز با دی‌زربی مذاکره کرده بود، زمانی که آینده اریک تن‌هاخ در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با این حال، در مقطع فعلی گلاسنر «گزینه محتمل‌تر» ارزیابی می‌شود، هرچند دی‌زربی نیز تمایل دارد در مقطعی به لیگ برتر بازگردد.

از سوی دیگر، کریستال پالاس به‌سادگی حاضر به از دست دادن سرمربی خود نیست. در صورتی که گلاسنر تا پایان قراردادش در لندن بماند، یونایتد تنها از تابستان قادر به عقد قرارداد با او خواهد بود. بر همین اساس، بی‌بی‌سی اسپورت گزارش داده که شیاطین سرخ قصد دارند تا پایان فصل از یک مربی موقت استفاده کنند.

در این میان، نام مایکل کریک، دیگر هافبک پیشین منچستریونایتد، نیز مطرح شده است؛ بازیکنی که پس از جدایی از میدلزبورو بدون تیم مانده، اما تلگراف احتمال پذیرش یک نقش موقت از سوی او را «بعید» دانسته است.

انتهای پیام/