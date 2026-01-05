رئال با نقشهای جدید به دنبال جذب برنده توپ طلا
باشگاه رئال مادرید در شرایطی که مذاکرات تمدید قرارداد رودری با منچسترسیتی به بنبست خورده، برنامهای جدید برای جذب این هافبک اسپانیایی طراحی کرده است.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید رودری را بهعنوان قطعه نهایی پروژه بازسازی خط میانی خود در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میبیند.
این هافبک ملیپوش اسپانیا که موفق به کسب توپ طلا شده، هدفی بلندپروازانه برای مدیران مادریدی محسوب میشود و رسانههای اسپانیایی از احتمال آغاز یک تهاجم نقلوانتقالاتی بزرگ خبر میدهند.
علاقه رئال مادرید به رودری مدتهاست در فوتبال اروپا مطرح است، اما روزنامه مارکا گزارش داده که قهرمان اروپا مسیر خود را برای جذب این بازیکن بهطور محسوسی تغییر داده است.
مادریدیها پیشتر رویکرد «صبر و انتظار» را در پیش گرفته بودند و وضعیت بازگشت رودری از مصدومیت شدید زانو را زیر نظر داشتند؛ مصدومیتی که بخش زیادی از فصل گذشته را از او گرفت. با این حال، به نظر میرسد مدیران باشگاه اکنون به جمعبندی نهایی رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، بازگشت موفق رودری به سطح اول فوتبال در فصل ۲۶-۲۰۲۵ فلورنتینو پرز را متقاعد کرده تا برنامههایش را تسریع کند.
«نقشه جدید» رئال، فاصله گرفتن از نظاره منفعلانه وضعیت قرارداد این بازیکن و آغاز یک حرکت فعال و حسابشده برای جلب نظر او پیش از باز شدن پنجره نقلوانتقالات تابستانی است.
رئال مادرید قصد دارد رودری را محور اصلی پروژه آینده خود قرار دهد؛ بازیکنی که نهتنها نقش تخریبی در میانه میدان دارد، بلکه از نظر کنترل ریتم بازی، جانشینی معنوی و تاکتیکی برای تونی کروس به شمار میرود.
در حالیکه مادرید پیشتر به دلیل نگرانی از تبعات بلندمدت جراحی رباط صلیبی (ACL) این هافبک مردد بود، دادههای فیزیکی و آمادگی بدنی رودری پس از بازگشت، تمام تردیدها را از بین برده است. این تغییر نگاه، عزم جدی باشگاه برای بازگرداندن ستاره مادریدی به پایتخت اسپانیا را به دنبال داشته است.
در این میان، ابهام درباره آینده رودری در ورزشگاه اتحاد، خوشبینی رئال مادرید را دوچندان کرده است. قرارداد فعلی او با منچسترسیتی تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و به این ترتیب، این بازیکن وارد ۱۸ ماه پایانی قرارداد خود شده است.
هرچند سیتی پیشنهاد تمدید قراردادی پرسود را روی میز گذاشته؛ پیشنهادی که در صورت امضا، رودری را به یکی از پردرآمدترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر تبدیل میکند، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. مارکا تأکید میکند که مدیران رئال بهخوبی از این تعلل آگاه هستند.