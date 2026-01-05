کاروان پرسپولیس عازم قطر شد

به گزارش ایلنا، کاروان پرسپولیس ظهر امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد تا اردویی ۹ روزه را در این کشور برگزار کند. سرخ‌پوشان که پس از پایان نیم‌فصل نخست زودتر از سایر رقبا وارد تعطیلات شده بودند، حالا با برنامه‌ریزی کادر فنی و در رأس آن اوسمار ویرا، تمرینات فشرده‌ای را در خارج از کشور دنبال خواهند کرد.

این اردو با هدف بالا بردن آمادگی بدنی بازیکنان، مرور برنامه‌های تاکتیکی و همچنین هماهنگی بیشتر میان نفرات قدیمی و احتمالی خریدهای جدید برگزار می‌شود. طبق برنامه اعلام‌شده، پرسپولیس در طول این اردو چند جلسه تمرینی پرفشار و احتمالاً یک یا دو بازی تدارکاتی را در دستور کار خواهد داشت.

هواداران پرسپولیس امیدوارند این اردوی ۹ روزه، سرخ‌پوشان را با آمادگی کامل وارد نیم‌فصل دوم کند؛ جایی که رقابت در بالای جدول به اوج خود خواهد رسید و هر امتیاز نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قهرمانی دارد.

انتهای پیام/