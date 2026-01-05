کاروان پرسپولیس عازم قطر شد
تیم فوتبال پرسپولیس برای آمادهسازی هرچه بهتر پیش از آغاز نیمفصل دوم رقابتهای لیگ برتر، راهی اردوی خارجی شد.
به گزارش ایلنا، کاروان پرسپولیس ظهر امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد تا اردویی ۹ روزه را در این کشور برگزار کند. سرخپوشان که پس از پایان نیمفصل نخست زودتر از سایر رقبا وارد تعطیلات شده بودند، حالا با برنامهریزی کادر فنی و در رأس آن اوسمار ویرا، تمرینات فشردهای را در خارج از کشور دنبال خواهند کرد.
این اردو با هدف بالا بردن آمادگی بدنی بازیکنان، مرور برنامههای تاکتیکی و همچنین هماهنگی بیشتر میان نفرات قدیمی و احتمالی خریدهای جدید برگزار میشود. طبق برنامه اعلامشده، پرسپولیس در طول این اردو چند جلسه تمرینی پرفشار و احتمالاً یک یا دو بازی تدارکاتی را در دستور کار خواهد داشت.
هواداران پرسپولیس امیدوارند این اردوی ۹ روزه، سرخپوشان را با آمادگی کامل وارد نیمفصل دوم کند؛ جایی که رقابت در بالای جدول به اوج خود خواهد رسید و هر امتیاز نقش تعیینکنندهای در مسیر قهرمانی دارد.