خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاروان پرسپولیس عازم قطر شد

کاروان پرسپولیس عازم قطر شد
کد خبر : 1737637
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس برای آماده‌سازی هرچه بهتر پیش از آغاز نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر، راهی اردوی خارجی شد.

به گزارش ایلنا، کاروان پرسپولیس ظهر امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد تا اردویی ۹ روزه را در این کشور برگزار کند. سرخ‌پوشان که پس از پایان نیم‌فصل نخست زودتر از سایر رقبا وارد تعطیلات شده بودند، حالا با برنامه‌ریزی کادر فنی و در رأس آن اوسمار ویرا، تمرینات فشرده‌ای را در خارج از کشور دنبال خواهند کرد.

این اردو با هدف بالا بردن آمادگی بدنی بازیکنان، مرور برنامه‌های تاکتیکی و همچنین هماهنگی بیشتر میان نفرات قدیمی و احتمالی خریدهای جدید برگزار می‌شود. طبق برنامه اعلام‌شده، پرسپولیس در طول این اردو چند جلسه تمرینی پرفشار و احتمالاً یک یا دو بازی تدارکاتی را در دستور کار خواهد داشت.

هواداران پرسپولیس امیدوارند این اردوی ۹ روزه، سرخ‌پوشان را با آمادگی کامل وارد نیم‌فصل دوم کند؛ جایی که رقابت در بالای جدول به اوج خود خواهد رسید و هر امتیاز نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قهرمانی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی