رئال ۵-۱ بتیس: رئال مادرید برنابئو را منفجر کرد

رئال مادرید بدون حضور کیلیان امباپه و با درخشش گونزالو گارسیا، در دیداری خانگی مقابل رئال بتیس با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و برنابئو را جشن گل‌های پرشور پر کرد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان ژابی آلونسو از همان ابتدا هجومی ظاهر شدند و با فشار مداوم بر دروازه بتیس، جریان بازی را در دست گرفتند. دقیقه ۲۰، گونزالو گارسیا روی یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده رودریگو، گل نخست رئال را وارد دروازه کرد و تیم میزبان برتری خود را تثبیت کرد.

نیمه دوم با حملات گسترده رئال آغاز شد و دقیقه ۵۰، گارسیا بار دیگر درخشش خود را نشان داد و با شوتی دقیق، گل دوم را ثبت کرد. تنها شش دقیقه بعد، رائول آسنسیو با ضربه سر قاطع، نتیجه را ۳-۰ کرد تا روند بازی عملاً یک‌طرفه شود.

رئال بتیس تلاش کرد دروازه کورتوا را باز کند و دقیقه ۶۶ موفق شد روی اشتباه آسنسیو، گل نخست خود را به ثمر برساند. با این حال، گونزالو گارسیا در دقیقه ۸۲ بار دیگر گلزنی کرد و هت‌تریک خود را تکمیل نمود. در پایان مسابقه، فران گارسیا با ضربه‌ای دیدنی گل پنجم رئال را ثبت کرد تا برتری ۵-۱ شاگردان آلونسو نهایی شود.

با این برد پرگل، رئال مادرید بدون دغدغه و حتی با غیبت امباپه، توانایی هجومی خود را به نمایش گذاشت و شاگردان ژابی آلونسو نشان دادند که با ترکیب جوان و آماده، می‌توانند برنده میدان‌های بزرگ باشند.

 

