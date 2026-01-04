درگیری فیزیکی بازیکنان لاتزیو و ناپولی در دقایق پایانی بازی

به گزارش ایلنا، ناپولی، مدافع عنوان قهرمانی سری آ، امروز در ورزشگاه المپیکو میهمان لاتزیو بود و موفق شد با گل‌های لئوناردو اسپیناتزولا و امیر رحمانی، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد. اسکات مک‌تامینی، ستاره ناپولی و سابق منچستریونایتد، بار دیگر در ترکیب اصلی درخشید، اگرچه موفق به ثبت گل نشد.

با این حال، تمرکز بازی به حواشی دقایق پایانی منتقل شد. در دقیقه ۸۱، تیجانی نوسلین ستاره لاتزیو با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. در ادامه، آدام ماروشیچ مدافع لاتزیو و پاسکواله ماتزوکی مدافع تعویضی ناپولی در یک برخورد فیزیکی با هم درگیر شدند. ورود دیگر بازیکنان ذخیره و اعضای کادر فنی، این صحنه را به درگیری دسته‌جمعی تبدیل کرد. داویده ماسا داور بازی پس از آرام شدن فضا، هر دو بازیکن را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

در نهایت، لاتزیو با ۹ بازیکن بازی را به پایان رساند و ناپولی با کسب سه امتیاز، جایگاه خود در رده دوم جدول سری آ را تثبیت کرد. این تیم تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به میلان صدرنشین، همچنان شانس قهرمانی در فصل جاری را حفظ کرده است.

در هفته آینده، ناپولی پنجشنبه میزبان ورونا خواهد بود و لاتزیو چهارشنبه به مصاف فیورنتینا می‌رود تا تلاش کند جایگاه خود را در جدول بهبود دهد.

