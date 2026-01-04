خبرگزاری کار ایران
پیروزی‌های ادامه‌دار الطلبه با علیرضا منصوریان
علیرضا منصوریان دومین برد پیاپی تیمش را در آغاز مسیر مربیگری‌اش در عراق کسب کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه هفته‌های لیگ برتر فوتبال عراق، تیم الطلبه امروز در ورزشگاه خانگی خود میزبان القاسم بود و موفق شد با برتری ۳ بر صفر به پیروزی دست یابد. این مسابقه اگرچه از نظر جدول ساده به نظر می‌رسید، اما با لحظات پرهیجان و حوادث غیرمنتظره همراه بود.

الطلبه در دو دیدار قبلی تحت هدایت منصوریان ابتدا مقابل الشرطه به پیروزی رسید و سپس مقابل موصل به تساوی بدون گل رضایت داد. با توجه به شرایط ضعیف القاسم که تاکنون تنها یک امتیاز کسب کرده بود، انتظار می‌رفت شاگردان سرمربی ایرانی برنده میدان باشند.

گل اول در دقیقه ۱۰ توسط مایسِس آرتین به ثمر رسید و روند بازی در اختیار الطلبه باقی ماند. در نیمه دوم، تیم منصوریان موفق شد دو گل دیگر را توسط داریو پازمینو و حسین عامر در دقایق ۵۱ و ۵۸ به ثبت برساند تا عملاً کار حریف یکسره شود.

نکته قابل توجه مسابقه، اخراج دو بازیکن الطلبه، زید اسماعیل و کرار سعد، بود که تیم را برای دقایق طولانی با ۹ بازیکن مواجه کرد. با این حال، تمرکز و توانمندی بازیکنان موجب شد تا درخواست بازگشت حریف به نتیجه بی‌اثر شود و سه امتیاز کامل نصیب الطلبه گردد.

این پیروزی جایگاه الطلبه در جدول لیگ را بهبود بخشید و نشان داد که تیم منصوریان حتی در شرایط دشوار نیز توانایی مدیریت بازی و حفظ نتیجه را دارد.

