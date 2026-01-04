بسته شدن پنجره نقل و انتقالات خیبر با شکایت یک پرسپولیسی!
با شکایت علیرضا حقیقی بابت مطالباتش از باشگاه خیبر، پنجره نقل و انتقالات خرمآبادیها بسته شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد در آستانه ادامه فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات با یک چالش جدی مواجه شد. با شکایت علیرضا حقیقی، دروازهبان سابق پرسپولیس، پنجره نقلوانتقالات این باشگاه بهصورت رسمی بسته شد تا سبزپوشان لرستانی فعلاً امکان ثبت قرارداد بازیکن جدید را نداشته باشند.
علیرضا حقیقی که فصل پیش در خیبر خرمآباد حضور داشت، به دلیل دریافت نکردن مطالبات مالی خود، شکایتی را از این باشگاه در مراجع ذیربط ثبت کرد. پیگیری این پرونده در نهایت منجر به صدور رأی و اعمال محرومیت نقلوانتقالاتی برای خیبر شد؛ تصمیمی که درست در مقطع حساس نقلوانتقالات میتواند برنامههای این تیم را تحت تأثیر قرار دهد.
خیبر که در روزهای اخیر به دنبال تقویت ترکیب خود بود، حالا برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات ناچار است بدهی خود به دروازهبان سابق سرخپوشان را تسویه کند. باید دید مدیران این باشگاه در چه زمانی موفق به حلوفصل این پرونده خواهند شد و آیا این مشکل بهسرعت برطرف میشود یا برنامههای نقلوانتقالاتی خیبر با تأخیر جدی مواجه خواهد شد.