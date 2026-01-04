خبرگزاری کار ایران
آموریم: اگر اشتباه کنیم، حتی بازیکنان باتجربه هم جریمه می‌شوند

منچستریونایتد که با غیبت چند بازیکن کلیدی خود به میدان رفته بود، پس از عقب افتادن در نیمه دوم، با گل ماتئوس کُنیا بازی را به تساوی کشاند و شانس پیروزی در دقایق پایانی را نیز از دست داد.

به گزارش ایلنا،  روبن آموریم، سرمربی یونایتد، پس از پایان بازی گفت: «تیم ما بازی خوبی ارائه داد و نسبت به دیدار مقابل وولورهمپتون کنترل بیشتری داشتیم. برای هفته آینده باید آماده شویم و از اشتباهات بازی قبل درس بگیریم.»

وی ادامه داد: «لیدز تیمی قوی در ضربات ایستگاهی و توپ‌های دوم و همچنین سرعت بالا در خط حمله دارد، اما ما فرصت‌های خود برای پیروزی را داشتیم. روی گل لیدز، بازی تحت کنترل ما بود اما در یک ضدحمله غافلگیر شدیم. با این حال توانستیم بازی را به تساوی برگردانیم.»

آموریم درباره استفاده از بازیکنان جوان افزود: «بازیکنان جوانی مثل ایدن هیون و لنی یورو در زمین حضور داشتند و طبیعی است اشتباهاتی رخ دهد. حتی بازیکنان با تجربه‌ای مانند هری مگوایر نیز ممکن است در جریان بازی اشتباه کنند. با وجود این، فرصت‌های بسیاری برای گل دوم داشتیم که اگر به ثمر می‌رسید، کسی درباره گل لیدز صحبت نمی‌کرد.»

