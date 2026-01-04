خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شگفتی سازی استقلال با شکست فولادی‌ها/ فینالیست‌های لیگ برتر ساحلی مشخص شدند

شگفتی سازی استقلال با شکست فولادی‌ها/ فینالیست‌های لیگ برتر ساحلی مشخص شدند
کد خبر : 1737408
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های استقلال مشهد، شهداب جوان بافق، پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته چهارم لیگ برتر ساحلی در دو گروه راه یافتند تا فولادی‌ها پس از سه قهرمانی متوالی این هفته به دلیل شکست مقابل استقلال مشهد در دیدار رده‌بندی به میدان بروند.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی که از روز شنبه ۱۳ دی در دو گروه و میزبانی باشگاه شهداب بافق و باشگاه فرهنگی پارس ورزشی جنوبی عسلویه آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۴ دی) با ۱۰ دیدار دیگر پیگیری شد.

در پایان مرحله نیمه نهایی تیم‌های استقلال مشهد، شهداب جوان بافق، پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته چهارم لیگ برتر ساحلی راه یافتند تا فولادی‌ها پس از سه قهرمانی متوالی این هفته به دلیل شکست مقابل استقلال مشهد در دیدار رده‌بندی به میدان بروند.

نتایج کامل دیدارهای امروز در دو گروه مسابقات به قرار زیر است:

گروه اول

شهداب بافق صفر – استقلال مشهد ۲ (۲۸ بر ۲۶ و ۲۱ بر ۱۸)

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۵)

شهداب بافق صفر – پاس آق قلا ۲ (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۱)

نیمه‌نهایی

فولاد هرمزگان یک – استقلال مشهد ۲ (۲۱ بر ۱۹، ۲۱ بر ۱۳ و ۱۳ بر ۱۵)

پاس بندر ترکمن صفر – شهداب جوان بافق ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۲۱)

 

گروه دوم

کیش صفر – شهرداری مراغه ۲ (باخت فنی عدم حضور)

رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان صفر ( ۲۱ بر ۱٠ و ۲۱ بر ۱۲)

کیش صفر – سمنان ۲ (باخت فنی عدم حضور)

نیمه نهایی

پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر ( ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۹)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – شهرداری مراغه یک ( ۱۹ بر ۲۱ و ۲۲ بر ۲٠ و ۱۵ بر ۷)

برنامه دیدارهای رده‌بندی و فینال این هفته لیگ برتر ساحلی که فردا (دوشنبه ۱۵ دی) برگزار می‌شود به قرار زیر است:

گروه اول

ساعت ۱۰:۳۰، دیدار رده‌بندی: فولاد هرمزگان – پاس بندر ترکمن

ساعت ۱۱:۳۰، فنیال: استقلال مشهد – شهداب جوان بافق

گروه دوم

ساعت ۹:۳۰، دیدار رده‌بندی: رازین پلیمر تهران – شهرداری مراغه

ساعت ۱۰:۳۰، فنیال: پیکان بندر دیر – پارس جنوبی عسلویه

رضا یزدان‌پرست، پویان اکبری، سیدمحسن عبدالهی موسوی، علیرضا صفری زاده و حمید احمدیان داوران قضاوت کننده در دیدارهای گروه دوم این مسابقات از عسلویه هستند.

همچنین اکبر مسیبی، سهراب خسرویانی، رضا زلفی، مسعود روحی و یاسین محمدی در مسابقات هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی در یزد قضاوت مسابقات را برعهده دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی