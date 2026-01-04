نیمار در مسیر بازگشت به شکوه: رویای جام جهانی و وفاداری به سانتوس

به گزارش ایلنا، بر اساس منابع نزدیک به باشگاه سانتوس، همکاری این باشگاه با نیمار در روزهای پایانی سال گذشته تمدید شد و بر اساس قرارداد جدید، این بازیکن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در تیم زادگاهش باقی خواهد ماند.

نیمار، ستاره سابق بارسلونا که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته، تصمیم گرفت مسیر حرفه‌ای خود را در باشگاهی ادامه دهد که فوتبالش از آن‌جا آغاز شد؛ تصمیمی که با هدف آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی تابستان آینده در ایالات متحده اتخاذ شده است، هرچند تحقق این هدف در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد.

در مقاطعی، تردید و ناامیدی بر ذهن نیمار سایه انداخته بود و حتی فکر کنار کشیدن از رقابت در بالاترین سطح فوتبال به ذهنش خطور کرد، اما در نهایت عشق به فوتبال و انگیزه بازگرداندن تیم ملی برزیل به قله فوتبال جهان، بر همه تردیدها غلبه کرد. او که از نظر مالی در شرایطی کاملاً مرفه قرار دارد، به‌دنبال چیزی فراتر از پول است؛ قهرمانی در جام جهانی، افتخاری که تاکنون به آن نرسیده است.

با این حال، کارلو آنچلوتی از زمان حضورش روی نیمکت تیم ملی برزیل، هنوز از نیمار استفاده نکرده؛ موضوعی که با وجود فشارهای رسانه‌ای و عمومی ادامه داشته است. در همین راستا، تمدید قرارداد با سانتوس و انجام جراحی اخیر، بخشی از تلاش‌های نیمار برای بهبود شرایط جسمانی و روحی‌اش تلقی می‌شود؛ تلاشی برای اثبات اینکه همچنان می‌تواند نقشی مؤثر در فوتبال مدرن ایفا کند، حتی اگر خودش در ماه‌های دشوار اخیر نسبت به این موضوع دچار تردید شده باشد.

نیمار نقش مهمی در بقای سانتوس در لیگ برتر برزیل ایفا کرد و مانع سقوط این تیم به دسته دوم شد. مارسلو تیشیرا، رئیس باشگاه سانتوس، با بازگرداندن این مهاجم از دوران حضورش در فوتبال عربستان، ریسکی بزرگ انجام داد که در نهایت به دو هدف مهم انجامید: حفظ تیم در سطح اول فوتبال برزیل و بازگرداندن نیمار به ترکیب. او در این‌باره گفت:«این تصمیم بیش از هر چیز، بر پایه احساس و اعتماد متقابل گرفته شد.»

با وجود این موفقیت‌ها، پرسش‌ها و تردیدها همچنان باقی است؛ این‌که آیا ادامه دادن در شرایط سخت ارزشش را داشت یا نه. خود نیمار تمدید قرارداد و جراحی را «ماموریت نهایی» توصیف کرده است. جام جهانی پیش‌رو که می‌تواند ششمین قهرمانی برزیل باشد، یکی از دلایل اصلی ادامه فوتبال اوست؛ دلیل دیگر، قدردانی از سانتوس به‌خاطر ریسک بزرگی است که برای بازگرداندنش به فوتبال برزیل انجام داد.

در هفته‌های اخیر، بازی کردن با درد و مصدومیت زانو باعث شد انتقادات هواداران جای خود را به تحسین بدهد. هواداران دیدند اسطوره سابقشان چگونه در حساس‌ترین مقطع، پاسخ اعتماد باشگاهی تاریخی مثل سانتوس را داد. همین موج حمایت، تأثیر عمیقی بر نیمار گذاشت و در نهایت او را به ماندن برای یک فصل دیگر متقاعد کرد.

در بحرانی‌ترین لحظات، نیمار حتی به پدرش اعتراف کرده بود که به پایان راه نزدیک شده است. او گفته بود: «دیگر واقعاً توانش را ندارم. قرار است جراحی کنم، اما حتی نمی‌دانم ارزشش را دارد یا نه.» با این حال، تصمیم گرفت دندان روی جگر بگذارد و در سه بازی پایانی به میدان برود؛ بازی‌هایی که بقای سانتوس را رقم زد.

حضور نیمار در یک سال گذشته و تداوم آن، سانتوس را دوباره به کانون توجه بازگردانده است؛ تیمی که فصل قبل در سری آ برزیل تا هفته پایانی برای بقا جنگید. افزایش چشمگیر حامیان مالی و جذب بازیکنانی مانند گابی‌گل، نشان می‌دهد باشگاه به وعده خود برای ساختن تیمی رقابتی عمل کرده است.

در سال ۲۰۲۵، نیمار عنوان ورزشکار برزیلی با بیشترین تعداد اسپانسر را به خود اختصاص داد. او در خارج از زمین نیز رکورددار است و با ۱۴ حامی مالی، در صدر قرار دارد؛ در حالی که وینیسیوس جونیور با ۱۲ اسپانسر در رتبه بعدی است.

در کنار این موارد، خرید برند «پله» توسط خانواده نیمار نیز پیوند نمادین او با سانتوس را تقویت کرده است. شماره ۱۰، که روزگاری به‌تن «پادشاه فوتبال» بود و اکنون روی پیراهن نیمار نقش بسته، در تصمیم او برای ماندن در نزدیکی سائوپائولو بی‌تأثیر نبوده است. نیمار از نظر مالی به چیزی نیاز ندارد؛ او یک میلیونر واقعی است، اما آنچه می‌خواهد، بازگشت به شکوه و جاودانگی در تاریخ فوتبال است.

منبع: آس

انتهای پیام/