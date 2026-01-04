خبرگزاری کار ایران
جوانان پرسپولیس از کورس قهرمانی جا ماندند

تیم جوانان پرسپولیس در چارچوب هفته بیست‌ویکم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۱ امروز در ورزشگاه عطرسیب به مصاف ایساتیس رفت و به تساوی رضایت داد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های جوانان پرسپولیس و جوانان ایساتیس با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا شاگردان عبدی ۴۲ امتیازی شوند. با توجه به پیروزی شاهین مقابل استقلال و اینکه یک هفته تا پایان لیگ مانده، شانس قهرمانی جوانان پرسپولیس از دست رفت تا شاگردان عبدی برای نایب قهرمانی در هفته آخر بجنگند.

طاها نژادخیر و احسان بلوچ، دو گل پرسپولیس را به ثمر رساندند. حسین رحمانی مدیر فنی آکادمی پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

