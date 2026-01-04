جوانان پرسپولیس از کورس قهرمانی جا ماندند

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های جوانان پرسپولیس و جوانان ایساتیس با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا شاگردان عبدی ۴۲ امتیازی شوند. با توجه به پیروزی شاهین مقابل استقلال و اینکه یک هفته تا پایان لیگ مانده، شانس قهرمانی جوانان پرسپولیس از دست رفت تا شاگردان عبدی برای نایب قهرمانی در هفته آخر بجنگند.

طاها نژادخیر و احسان بلوچ، دو گل پرسپولیس را به ثمر رساندند. حسین رحمانی مدیر فنی آکادمی پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

