جوانان پرسپولیس از کورس قهرمانی جا ماندند
تیم جوانان پرسپولیس در چارچوب هفته بیستویکم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۱ امروز در ورزشگاه عطرسیب به مصاف ایساتیس رفت و به تساوی رضایت داد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای جوانان پرسپولیس و جوانان ایساتیس با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا شاگردان عبدی ۴۲ امتیازی شوند. با توجه به پیروزی شاهین مقابل استقلال و اینکه یک هفته تا پایان لیگ مانده، شانس قهرمانی جوانان پرسپولیس از دست رفت تا شاگردان عبدی برای نایب قهرمانی در هفته آخر بجنگند.
طاها نژادخیر و احسان بلوچ، دو گل پرسپولیس را به ثمر رساندند. حسین رحمانی مدیر فنی آکادمی پرسپولیس این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.