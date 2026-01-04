پیشنهاد ۴۰۰ میلیون یورویی سرخیو راموس برای خرید سویا
اتلتیک گزارش داد پیشنهاد ارائهشده از سوی سرخیو راموس و یک گروه سرمایهگذاری خارجی برای خرید باشگاه سویا حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، احتمال ورود سرخیو راموس به فرایند خرید باشگاه سویا بهتدریج شکل جدیتری به خود میگیرد. این مدافع باسابقه که فوتبال حرفهای خود را از آکادمی سویا آغاز کرد و سالها با پیراهن رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا به افتخارات متعددی دست یافت، هدایت گروهی از سرمایهگذاران خارجی را بر عهده دارد که پیشنهادی در حدود ۴۰۰ میلیون یورو برای تملک این باشگاه ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش، راموس که در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به سویا بازگشت و اخیراً دوره حضورش در تیم مونتری مکزیک به پایان رسیده، سرمایهگذار اصلی این معامله نخواهد بود و بیشتر نقش چهره عمومی پروژه را ایفا میکند.
گفته میشود یک صندوق سرمایهگذاری آمریکایی نیز در میان اعضای این کنسرسیوم حضور دارد. این پیشنهاد شامل خرید ۱۰۰ درصد سهام باشگاه سویا است، اما اجرای آن به ارزیابی دقیق بدهیهای فعلی باشگاه و انجام حسابرسی مستقل خارجی بستگی دارد.
یکی از ابهامات مهم این پرونده، نحوه محاسبه و ارزشگذاری وامی است که شرکت CVC Capital Partners در سال ۲۰۲۱ به اغلب باشگاههای لالیگا، از جمله سویا، اعطا کرد. طبق گزارش اتلتیک، پرسش اصلی این است که آیا این وام مشارکتی بهعنوان بدهی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر. باشگاه سویا و همچنین لالیگا معتقدند این وام جزو بدهی محسوب نمیشود، اما در صورت پذیرش آن بهعنوان بدهی، مبلغ نهایی پیشنهاد خرید میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
پیشنهاد هدایتشده توسط راموس یکی از سه گزینهای است که در حال حاضر روی میز مدیران سویا قرار دارد. در این میان، بزرگترین پیشنهاد ارائهشده از سوی سرمایهگذاران خارجی پس از انجام بررسیهای اولیه (Due Diligence) فعلاً متوقف شده و گزینه دیگر نیز طرح موسوم به «راه سوم» است که از سوی لاپی و کوئینترو مطرح شده و بحثهای زیادی را به همراه داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است که مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو پیشنهادی، ارزش تجاری یا «ارزش بنگاه» باشگاه را پوشش میدهد و شامل تزریق سرمایه جدید برای تسویه بدهیها و بازسازی کامل ساختار مالی سویا نیست. همین موضوع میتواند به مانعی جدی در مسیر توافق تبدیل شود؛ چراکه هدف اصلی مدیران سویا از فروش احتمالی باشگاه، تقویت توان مالی و فراهم شدن زمینه بازگشت سریع به موفقیتهای ورزشی عنوان شده است.