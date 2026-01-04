رسمی: لژیونر پرسپولیسی قراردادش را تمدید کرد

به گزارش ایلنا، شهاب زاهدی که در زمستان 1402 پس از نیم‌فصل موفق در پرسپولیس تصمیم به جدایی از جمع سرخ پوشان و حضور در جی لیگ ژاپن گرفت، بازهم به همکاری خود با باشگاه آویسپا فوکوکا ادامه داد و قراردادش را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

زاهدی که تنها بازیکن ایرانی شاغل در فوتبال جی لیگ و سطح اول فوتبال ژاپن به حساب می‌آید، برای سومین سال متوالی در این کشور ماند تا بازگشتش به فوتبال ایران و کشورهای عربی هم حداقل یک فصل دیگر به تاخیر بیفتد.

این مهاجم که تجربه حضور در تیم ملی را هم دارد، در نیم‌فصل نخست 03-1402 عملکرد درخشانی در خط حمله پرسپولیس داشت و توانست 6 گل در لیگ برتر به ثمر رساند و یک گل در لیگ قهرمانان آسیا بزند و یک پاس گل بدهد که پس از آن مورد توجه باشگاه آویسپا فوکوکا قرار گرفت و راهی سطح اول فوتبال ژاپن شد، اما نمایش او موجب شده تا همچنان قراردادش تمدید شود.

شهاب زاهدی پس از اینکه پرسپولیس را ترک کرد و راهی آویسپا فوکوکا شد، در فصل 2025 ستاره و بهترین گلزن این تیم بود که توانست 9 گل در جی لیگ ژاپن به ثمر رساند و یک پاس گل بدهد و در جام امپراتوری هم دو گل در دو بازی بزند و همین مسئله منجر به ادامه همکاری با او شود.

این مهاجم که سال گذشته هم دوباره بحث بازگشتش به فوتبال ایران مطرح شد و حتی با پیشنهاد باشگاه‌های اماراتی و قطری مواجه بود، تصمیم به تمدید قرارداد با آویسپا فوکوکا گرفت و حالا هم مجددا این کار را انجام داد تا سال 2026 را نیز همراه با این تیم تمام کند.

این لژیونر فوتبال ایران در فصل اخیر به دلیل مصدومیت و همچنین حضورش در تهران در دوران جنگ 12 روزه که بازگشتش به ژاپن را به تاخیر انداخت، تعدادی از بازی‌ها را از دست داد و نتوانست نمایش مدنظرش را داشته باشد، اما عملکرد موثرش او را در خط حمله آویسپا فوکوکا نگه داشت.

زاهدی با وجود پیشنهاداتی که دوباره به دستش رسیده بود، با اعلام آویسپا فوکوکا قراردادش با این باشگاه را تا پایان سال 2026 تمدید کرد و حالا باید خود را آماده درخشش دوباره در جی لیگ کند.

فصل 2026 رقابت‌های جی لیگ به شکل متفاوتی نسبت به سالیان اخیر و در دو گروه 10 تیمی برگزار می‌شود تا رقابت‌های هر گروه قبل از پایان جام جهانی به پایان برسد و تیم‌های اول تا نُهم هر گروه در مناطق غرب و شرق، به ترتیب به مصاف هم خواهند رفت تا رتبه‌بندی نهایی مشخص شود و پس از جام جهانی نیز یک دوره‌ی جدید آغاز خواهد شد؛ به عبارتی زاهدی با این تمدید قرارداد، دو فصل برای آویسپا فوکوکا به میدان می‌رود.

شهاب که تجربه بازی در سطح اول لیگ‌های اوکراین (زوریا لوهانسک و پوشکاش)، ایسلند و مجارستان را هم در کارنامه دارد، با وجود پیشنهادات داخلی و شایعه بازگشتش به لیگ برتر، تصمیم گرفت در جی لیگ ژاپن بماند و کارش را در تیم آویسپا فوکوکا ادامه بدهد.

