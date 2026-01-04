دلیل انصراف مارسکا از دریافت غرامت ۱۴ میلیون پوندی
انزو مارسکا پس از قطع همکاری با باشگاه چلسی، تصمیم گرفت از دریافت غرامت احتمالی ۱۴ میلیون پوندی خود صرفنظر کند.
به گزارش ایلنا، انزو مارسکا پس از جدایی از چلسی، برخلاف انتظار، درخواست دریافت غرامت ۱۴ میلیون پوندی (حدود ۱۹ میلیون دلار) ناشی از فسخ قراردادش را مطرح نکرد. مربی ایتالیایی و باشگاه چلسی پس از دورهای ناموفق که با افت محسوس تیم در جدول لیگ برتر همراه بود، به همکاری خود پایان دادند؛ دورهای که در نهایت فاصله ۱۵ امتیازی چلسی با آرسنالِ صدرنشین را رقم زد.
مارسکا هفته گذشته استمفوردبریج را ترک کرد؛ تصمیمی که پس از سقوط چلسی به رده پنجم لیگ برتر و ثبت تنها یک پیروزی در پنج دیدار اخیر اتخاذ شد. در همین حال، باشگاه لندنی خود را برای دیدار با منچسترسیتی آماده میکند و کالوم مکفارلین، سرمربی تیم زیر ۲۱ سالههای چلسی، بهعنوان سرمربی موقت هدایت تیم بزرگسالان را بر عهده خواهد داشت.
روزنامه «سان» در گزارشی مدعی شده که مارسکا با وجود امکان دریافت غرامتی قابلتوجه، ترجیح داده بدون ورود به مذاکرات مالی، از باشگاه جدا شود؛ آن هم در شرایطی که اخباری درباره گفتوگوهای او با منچسترسیتی برای جانشینی احتمالی پپ گواردیولا منتشر شده بود.
بر اساس این گزارش، مارسکا به دلیل نارضایتی شدید از عملکرد مدیران باشگاه و احساس تضعیف جایگاهش از سوی مدیران چلسی، حتی وارد مذاکره درباره شرایط جدایی نشد. او در زمان پیوستن به چلسی در سال ۲۰۲۴ از لسترسیتی، قراردادی پنجساله با امکان تمدید یکساله امضا کرده بود و با توجه به دستمزد سالانه حدود چهار میلیون پوند، جدایی پس از ۱۸ ماه میتوانست غرامتی سنگین برای او به همراه داشته باشد؛ مبلغی که عملاً روی میز باقی ماند. اطرافیان مارسکا همچنین گزارشها درباره تلاش او برای تحت فشار گذاشتن باشگاه با استفاده از علاقه منچسترسیتی جهت دریافت قرارداد جدید را رد کردهاند.