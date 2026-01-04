رسمی: لیست خروج فجر منتشر شد

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی که امسال دوباره لیگ برتری شده، در نیم فصل اول توانست کارش را با متوقف کردن پرسپولیس در تهران و سپس کسب نتایج مطلوب ادامه دهد اما این تیم به یکباره دچار افت شد و رفته رفته از روزهای خوب فاصله گرفت.

فجر در نهایت نیم فصل خود را با باخت به فولاد تمام کرد و بعد از آن بود که پیروز قربانی تاکید کرد تیمش نیاز به تقویت دارد و وعده داد در صورت تقویت، جایگاه شایسته‌ای در پایان فصل کسب خواهد کرد.

تیم فجر این روزها در تهران اردو زده و همزمان نیز برنامه های نقل و انتقالاتی توسط مدیران این باشگاه دنبال می‌شود. بعد از آنکه جذب نفراتی مثل مهدی شریفی و رضا جبیره برای این تیم قطعی شده، حالا رسانه فجر سپاسی به صورت رسمی نام نفرات جدا شده خود را اعلام کرد.

ارسلان مطهری، یوسف کی‌شمس، سینا شاه‌عباسی، محمد یوسفی و مجتبی حق‌دوست نفراتی هستند که با نظر پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی به همکاری با آنها پایان داده شد. به جز یوسفی که هیچوقت وارد لیست هجده نفره نشد، سایر بازیکنان در مقاطعی برای طلایی پوشان شیراز به میدان رفتند اما نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در نهایت راهشان از این تیم جدا شد.

