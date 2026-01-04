خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: لیست خروج فجر منتشر شد

رسمی: لیست خروج فجر منتشر شد
کد خبر : 1737143
لینک کوتاه کپی شد.

لیست خروجی باشگاه فجر سپاسی برای نقل و انتقالات زمستانی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی که امسال دوباره لیگ برتری شده، در نیم فصل اول توانست کارش را با متوقف کردن پرسپولیس در تهران و سپس کسب نتایج مطلوب ادامه دهد اما این تیم به یکباره دچار افت شد و رفته رفته از روزهای خوب فاصله گرفت.

فجر در نهایت نیم فصل خود را با باخت به فولاد تمام کرد و بعد از آن بود که پیروز قربانی تاکید کرد تیمش نیاز به تقویت دارد و وعده داد در صورت تقویت، جایگاه شایسته‌ای در پایان فصل کسب خواهد کرد.

تیم فجر این روزها در تهران اردو زده و همزمان نیز برنامه های نقل و انتقالاتی توسط مدیران این باشگاه دنبال می‌شود. بعد از آنکه جذب نفراتی مثل مهدی شریفی و رضا جبیره برای این تیم قطعی شده، حالا رسانه فجر سپاسی به صورت رسمی نام نفرات جدا شده خود را اعلام کرد.

ارسلان مطهری، یوسف کی‌شمس، سینا شاه‌عباسی، محمد یوسفی و مجتبی حق‌دوست نفراتی هستند که با نظر پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی به همکاری با آنها پایان داده شد. به جز یوسفی که هیچوقت وارد لیست هجده نفره نشد، سایر بازیکنان در مقاطعی برای طلایی پوشان شیراز به میدان رفتند اما نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در نهایت راهشان از این تیم جدا شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی