عملکرد مهدی طارمی در فینال سوپرجام یونان مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، پس از دیدار فینال سوپرجام یونان که با پیروزی سه بر صفر المپیاکوس مقابل اوفی همراه شد، سایت اسپورت اف ام یونان به تمجید از نقش تعیین‌کننده مهدی طارمی در این مسابقه پرداخت.

این سایت یونانی نوشت: المپیاکوس در لحظات پایانی بازی به گلی که دنبالش بود رسید؛ جایی که کالوگروپولوس در دقیقه ۹۳ و پس از برخورد آرنج بازیکن حریف به صورتش در یک نبرد هوایی، برای تیمش پنالتی گرفت و داور مسابقه بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد.

اسپورت FM در ادامه گزارش خود آورده است: مسئولیت زدن این ضربه حساس بر عهده مهدی طارمی قرار گرفت و مهاجم ایرانی با ضربه‌ای تماشایی و بی‌نقص، دروازه‌بان آماده حریف را مغلوب کرد تا زمینه پیروزی المپیاکوس در دقیقه ۹۵ به ثمر برسد؛ گلی که با شادی‌ پرشور طارمی همراه شد و سرخ‌وسفیدها را به آنچه در این فینال می‌خواستند رساند.

