آرسنال کامبک زد و بازی باخته را برد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرسنال در ادامه رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 21 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان بورنموث بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب افتاد در ادامه کامبک زد و به پیروزی 3 بر 2 رسید.

برای توپچی‌ها در این بازی گابریل ماگالاش (16)، دکلان رایس (54) و مارتین زوبیمندی (71) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

استون‌ویلا 3 - ناتینگهام‌فارست یک

برایتون 2 - برنلی صفر

ولورهمپتون 3 - وستهام

انتهای پیام/