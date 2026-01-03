آرسنال کامبک زد و بازی باخته را برد
تیم فوتبال آرسنال بازی خارج از خانه مقابل بورنموث را با پیروزی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرسنال در ادامه رقابتهای هفته بیستم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 21 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان بورنموث بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب افتاد در ادامه کامبک زد و به پیروزی 3 بر 2 رسید.
برای توپچیها در این بازی گابریل ماگالاش (16)، دکلان رایس (54) و مارتین زوبیمندی (71) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
استونویلا 3 - ناتینگهامفارست یک
برایتون 2 - برنلی صفر
ولورهمپتون 3 - وستهام