خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرسنال کامبک زد و بازی باخته را برد

آرسنال کامبک زد و بازی باخته را برد
کد خبر : 1736985
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال آرسنال بازی خارج از خانه مقابل بورنموث را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرسنال در ادامه رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 21 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان بورنموث بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب افتاد در ادامه کامبک زد و به پیروزی 3 بر 2 رسید.

برای توپچی‌ها در این بازی گابریل ماگالاش (16)، دکلان رایس (54) و مارتین زوبیمندی (71) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

استون‌ویلا 3 - ناتینگهام‌فارست یک

برایتون 2 - برنلی صفر

ولورهمپتون 3 - وستهام

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی