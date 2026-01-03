فرشاد پیوس: شناورسازی قشم را به ردههای بالاتر میرسانیم
تیم فوتبال شناورسازی قشم در دیداری معوقه از هفته شانزدهم لیگ یک، با نتیجه یک بر صفر آریو اسلامشهر را شکست داد تا نخستین پیروزی فرشاد پیوس روی نیمکت این تیم رقم بخورد و شاگردانش با ۱۴ امتیاز در رده چهاردهم جدول باقی بمانند.
به گزارش ایلنا، نخستین برد فرشاد پیوس در هدایت شناورسازی قشم با گلزنی تک بازی در دیدار مقابل آریو اسلامشهر به دست آمد. این نتیجه باعث شد شناورسازی با ۱۴ امتیاز، همامتیاز با دو تیم بالاتر خود، نفت و گاز گچساران و شهرداری نوشهر، در نیم فصل دوم فرصت مناسبی برای فرار از منطقه سقوط داشته باشد.
پیوس در توضیح روند بازی گفت: «تیم ما استرس گل نزدن دارد و این مساله گاهی باعث میشود با وجود عملکرد عالی در تمرینات، در روز مسابقه فشار زیادی تحمل کنند. این هفته با بچهها صحبت کردیم و به کمک کادر فنی شرایط دلخواه را ایجاد کردیم.»
وی ادامه داد: «در نیمه اول بازی پایاپای بود و بیشتر روی استفاده از کنارهها تمرکز داشتیم. در نیمه دوم یک بازیکن جوان وارد زمین شد که توانست برنامههای کادر فنی را به خوبی اجرا کند. نسبت به تیم آریو برتری قابل توجهی داشتیم و اگر دقت بیشتری در نیمه دوم داشتیم، میتوانستیم به گلهای بیشتری برسیم.»
سرمربی شناورسازی درباره اعتراض حریف به گل تیمش افزود: «من خودم روی خط ایستاده بودم و این گل کاملاً سالم بود. هفته قبل نیز پنالتی ما گرفته نشد، اما هیچ اعتراضی نکردیم. در نیمه اول نیز یک خطای هند به نفع ما گرفته نشد که اگر داور تصمیم متفاوتی داشت، شرایط بازی تغییر میکرد.»
پیوس با اشاره به آینده تیم تأکید کرد: «به این تیم افتخار میکنم. بازیکنان جوان و باغیرت ما در زمین بودند و باید نیم فصل دوم با پنج تا شش بازیکن جدید تقویت شویم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. برخی از این بازیکنان حتی پیشنهادات لیگ برتری دارند و باید با باشگاه درباره آیندهشان تصمیم بگیریم.»
وی در پایان خطاب به هواداران گفت: «با حمایت مردم و حضور آنها در ۱۰ بازی خانگی آینده، تیم به ردههای بالاتر صعود خواهد کرد. صبر و همکاری همه بخشها، از کادر فنی تا مدیران باشگاه، تضمینکننده موفقیت شناورسازی قشم خواهد بود.»