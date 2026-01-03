استون ویلا و تاتنهام به دنبال جذب ستاره منچسترسیتی
با نزدیک شدن به پنجره نقلوانتقالات زمستانی ۲۰۲۶، دو باشگاه لیگ برتری استون ویلا و تاتنهام برای به خدمت گرفتن عمر مرموش، هافبک مصری منچسترسیتی، وارد رقابتی جدی شدهاند.
به گزارش ایلنا، در آستانه باز شدن پنجره زمستانی، خبرها حاکی از آن است که استون ویلا به رهبری اونای امری، وضعیت عمر مرموش، هافبک ملیپوش و مصری منچسترسیتی را زیر نظر گرفته و قصد دارد در ژانویه برای جذب او وارد عمل شود. پیش از این نیز تاتنهام تلاشهایی مشابه داشته تا این بازیکن را به جمع شاگردان توماس فرانک اضافه کند، رقابتی که جابهجایی را پرهیجان کرده است.
مرموش که ژانویه ۲۰۲۵ با قراردادی ۵۹ میلیون یورویی از آینتراخت فرانکفورت به سیتی پیوست و تا تابستان ۲۰۲۹ با آبیها قرارداد دارد، تاکنون نتوانسته در اتحاد درخشش بوندسلیگایی خود را تکرار کند. او در ۴۰ بازی برای منچسترسیتی تنها ۹ گل و ۴ پاس گل ثبت کرده و در فصل جاری پپ گواردیولا تنها در دو بازی لیگ برتر و یک دیدار لیگ قهرمانان، او را در ترکیب اصلی قرار داده است.
در حالی که مرموش هماکنون در اردوی تیم ملی مصر برای جام ملتهای آفریقا حضور دارد، مدیران استون ویلا از هماکنون تلاش برای جذب این ستاره را آغاز کردهاند و باید دید آیا پپ اجازه خروج او را صادر خواهد کرد یا ستاره مصری به مبارزه برای حضور در ترکیب سیتی ادامه خواهد داد.