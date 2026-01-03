اختصاصی: ایگور سرگیف با پرسپولیس امضا کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه پرسپولیس برای تقویت خود برای نیم فصل طبق تدابیر اوسمار ویه‌را بود، در اولین گام موفق شدند با مهاجم ازبکستانی به توافق برای عقد قرارداد دست یابند.

بر این اساس ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی که از چندی پیش نیز زمزمه حضورش در پرسپولیس شنیده می‌شد، فردا (یکشنبه) با حضور در تهران مراحل نهایی امضای قرارداد و حضورش در جمع سرخپوشان را دنبال خواهد کرد.

