مهاجم ازبکستانی سرخ‎ها یکشنبه در تهران

اختصاصی: ایگور سرگیف با پرسپولیس امضا کرد

مهاجم ازبکستانی مدنظر پرسپولیس با این باشگاه به توافق نهایی دست یافت و فردا با حضور در تهران قراردادش را به امضا خواهد رساند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه پرسپولیس برای تقویت خود برای نیم فصل طبق تدابیر اوسمار ویه‌را بود، در اولین گام موفق شدند با مهاجم ازبکستانی به توافق برای عقد قرارداد دست یابند. 

بر این اساس ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی که از چندی پیش نیز زمزمه حضورش در پرسپولیس شنیده می‌شد، فردا (یکشنبه) با حضور در تهران مراحل نهایی امضای قرارداد و حضورش در جمع سرخپوشان را دنبال خواهد کرد.

 

