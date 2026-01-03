قدوس، قهرمان ایرانی کلباء

خبرگزاری کار ایران
تیم فوتبال کلباء با درخشش سامان قدوس موفق شد با گل دقیقه ۲۴ این بازیکن ایرانی، خارج از خانه عجمان را ۱–۰ شکست دهد و بعد از ۶ بازی بدون برد، ۳ امتیاز ارزشمند را کسب کند.

به گزارش ایلنا،  در هفته یازدهم لیگ برتر امارات، کلباء با ترکیبی از بازیکنان ایرانی خود از جمله سامان قدوس، شهریار مغانلو، امیرحسین سام‌دلیری و احمد نوراللهی، مهمان تیم هشتم جدول، عجمان بود.

در دقیقه ۲۴، قدوس با یک کاشته تماشایی از پشت محوطه جریمه، دروازه عجمان را باز کرد و تنها گل بازی را به ثمر رساند. تلاش‌های بعدی کلباء برای گلزنی دوم، از جمله موقعیت‌های شهریار مغانلو، به نتیجه نرسید و عجمان هم با ۱۰ نفره شدن در نیمه اول نتوانست به بازی برگردد.

در نیمه دوم، قدوس به دلیل مصدومیت جای خود را به نمانیا یوویچ داد و در دقایق پایانی محمدمهدی محبی جانشین مغانلو شد. یک ضربه پنالتی برای عجمان در دقیقه ۸۴ پس از بازبینی ویدئویی لغو شد تا کلباء از یک اتفاق تلخ نجات یابد.

با این برد، کلباء ۱۵ امتیازی شد و ضمن صعود یک پله‌ای در جدول، جای تیم هشتم را گرفت. این پیروزی پایان یک ناکامی ۱۰۲ روزه و ۶ بازی بدون برد تیم بود.

 

