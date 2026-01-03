خبرگزاری کار ایران
پیروزی تاریخی دبا؛ اولین برد فصل و سقوط البطائحِ مجیدی

تیم فوتبال دبا با تک‌گل مهند علی موفق شد نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ حرفه‌ای امارات را کسب کند و با این برد، البطائحِ تحت هدایت فرهاد مجیدی به رده آخر جدول سقوط کرد.

به گزارش ایلنا،  دیدار هفته یازدهم لیگ حرفه‌ای ادنوک امارات شامگاه امروز در ورزشگاه خالد بن محمد برگزار شد و تیم دبا در یک بازی پرهیجان، با نتیجه ۱-۰ میزبان خود البطائح را شکست داد. تک‌گل برتری دبا در دقیقه ۵۶ توسط مهند علی به ثمر رسید؛ گلی که نه تنها نخستین برد دبا در فصل جاری بود، بلکه جای دو تیم را در انتهای جدول تغییر داد.

با این پیروزی، دبا امتیازهای خود را به ۶ رساند و به رده سیزدهم جدول صعود کرد. در مقابل، البطائح با همان ۶ امتیاز اما تفاضل گل ضعیف‌تر به رده چهاردهم و آخر جدول سقوط کرد و شرایط تیم فرهاد مجیدی بیش از پیش دشوار شد.

بازی با شروعی تهاجمی از سوی دبا آغاز شد و مهند علی در همان دقایق ابتدایی دو فرصت خوب را از دست داد. با این حال، البطائح نتوانست از مالکیت توپ خود بهره ببرد و تنها موقعیت نیمه اول این تیم، ضربه سر ادیلسون بود که با واکنش دروازه‌بان دبا مهار شد.

در نیمه دوم، دبا با ضدحملات موقعیت‌های خود را دنبال کرد. ابتدا گلی از این تیم به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما دقایقی بعد مهند علی با یک فرار تماشایی و فرصت تک‌به‌تک، دروازه البطائح را باز کرد.

پس از گل، البطائح فشار زیادی آورد و حتی یک ضربه به تیر دروازه زد، اما ناکامی در تمام‌کنندگی باعث شد دبا تا سوت پایان مسابقه برتری خود را حفظ کند و اولین برد فصل را جشن بگیرد؛ بردی که فشار را بر تیم فرهاد مجیدی و ادامه مسیرش دوچندان کرد.

 

