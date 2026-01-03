دنیل فرادلی به بایرن مونیخ پیوست
دنیل فرادلی، تحلیلگر ۳۵ ساله انگلیسی که پیشتر در منچسترسیتی فعالیت داشت، راهی بایرن مونیخ شد تا در کنار ونسان کمپانی، کاپیتان سابق سیتیزنها، ساختار تاکتیکی تیم را تقویت کند.
به گزارش ایلنا، فرادلی پیش از این سابقه کار در تیمهای راچدیل و نیویورک سیتی را نیز در کارنامه دارد و در دوران حضورش در منچسترسیتی، به عنوان تحلیلگر ارشد، نقش کلیدی در کادر فنی پپ گواردیولا ایفا میکرد. عملکرد دقیق و تحلیلهای تحلیلی او، اعتماد ویژه کاپیتان وقت تیم، ونسان کمپانی، را جلب کرده بود.
اکنون کمپانی که وارد دنیای مربیگری شده، قصد دارد با بهرهگیری از شناخت قدیمی خود نسبت به تواناییهای فرادلی، متدهای مدرن تحلیل داده و شناسایی نقاط ضعف حریفان را در بایرن مونیخ پیاده کند.
باشگاه بایرن مونیخ هنوز جزئیات قرارداد فرادلی را اعلام نکرده است، اما حضور این متخصص انگلیسی، نشاندهنده تلاش کمپانی برای تقویت ابعاد تاکتیکی تیم و استفاده از تجربیات ارزشمند او در منچسترسیتی است.