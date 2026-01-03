لوئیس انریکه پیش از دربی پاریس: آماده چالش هستیم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاریس سن‌ژرمن فردا شب در ورزشگاه پارک دو پرنس، در اولین دربی بین دو باشگاه پاریسی از سال ۱۹۷۸، میزبان پاریس اف‌سی خواهد بود. این مسابقه، نخستین بازی PSG در سال جدید لوشامپیونه و پیش از سفر به کویت برای رویارویی با مارسی در سوپرجام است.

لوئیس انریکه، سرمربی پاریس سن‌ژرمن، در کنفرانس خبری پیش از بازی گفت: «هر مربی می‌خواهد تیمش هر سال پیشرفت کند. من به بازیکنانم افتخار می‌کنم و خوش‌بین هستم که همه با آمادگی جسمانی کامل بازی کنند. فردا یک دربی متفاوت و خاص را تجربه می‌کنیم.»

وی درباره وضعیت دروازه‌بان‌ها و لوکاس شوالیه افزود: «هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. سه دروازه‌بان ما در سطح بسیار بالا قرار دارند و ۱۰۰ درصد توان خود را برای تیم می‌گذارند.»

انریکه درباره تعطیلات کریسمس نیز گفت که بازیکنان با انگیزه و آماده بازگشته‌اند و تمرینات برای بازی فردا با کیفیت بالا انجام شده است. درباره نقل و انتقالات، سرمربی پاریسی تاکید کرد که تیم برای بهبود ترکیب آماده است، اما پیدا کردن بازیکنی بهتر از موجود دشوار است.

سرمربی PSG در خصوص دربی شهر پاریس نیز گفت: «این بازی برای شهر و تیم ما اهمیت زیادی دارد. ما آن را مانند سایر دیدارها آماده می‌کنیم، اما می‌دانیم که کار آسانی نخواهد بود.»

انریکه همچنین با اشاره به نیم‌فصل اول لیگ گفت: «متأسفم که لانس قهرمان نیم‌فصل شد. باید امتیازگیری خود را بهبود ببخشیم. لیگ و لیگ قهرمانان همچنان اهداف اصلی ما هستند.»

بازیکنان اصلی تیم نیز با آمادگی کامل در تمرینات حاضر بوده‌اند و انریکه اعلام کرد که هیچ خستگی خاصی در بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود. این دربی می‌تواند نقطه عطفی در ادامه فصل برای مدافع عنوان قهرمانی فرانسه باشد.

انتهای پیام/