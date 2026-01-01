خبرگزاری کار ایران
حردانی: با حمایت هواداران به کورس قهرمانی بازمی‌گردیم

حردانی: با حمایت هواداران به کورس قهرمانی بازمی‌گردیم
صالح حردانی، مدافع استقلال پس از پیروزی تیمش مقابل سپاهان، پیروزی آبی‌ها را سخت اما ارزشمند خواند و از حمایت هواداران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  حردانی پس از بازی اظهار داشت: «خدا را شکر توانستیم این دیدار سخت را ببریم و سه امتیاز مهم را کسب کنیم. جا دارد به همه بچه‌های تیم خسته‌نباشید بگویم؛ واقعاً ۹۰ دقیقه با تمام وجود زحمت کشیدند. این برد را هم به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم که در این هوای سرد کنار ما بودند و از تیم حمایت کردند. امیدوارم این پیروزی‌ها تداوم داشته باشد.»

مدافع استقلال درباره درگیری با آلوز و کارت زردی که دریافت کرد، توضیح داد: «پیراهن من را از پشت کشید و به او گفتم نگیر، اما ادامه داد. داور هم یک کارت زرد الکی به من داد.»

او درباره انگیزه بالای خود در این مسابقه گفت: «من همیشه با انگیزه بازی می‌کنم، اما چون قبلاً در سپاهان بودم، طبیعتاً انگیزه‌ام دوچندان شد و خوشحالم که توانستم عملکرد خوبی ارائه کنم.»

حردانی در خصوص جلسه‌ای که پیش از این بین برخی بازیکنان و مدیران برگزار شده بود، عنوان کرد: «جلسه یک موضوع شخصی و درون‌تیمی بود و من نمی‌توانم مسائل شخصی را رسانه‌ای کنم. هیچ مشکلی اکنون وجود ندارد.»

مدافع استقلال درباره جدایی رامین رضاییان و رقابت در پست مدافع راست گفت: «من تصمیم‌گیرنده نیستم. آقا رامین بازیکن بزرگی با سابقه ملی است و امیدوارم بهترین اتفاقات برای همه رقم بخورد.»

او درباره روند استقلال در نیم‌فصل اول نیز افزود: «نوسان‌هایی داشتیم اما نتایج خوبی گرفتیم. کیفیت چمن‌ها و ورزشگاه‌ها تأثیر زیادی دارد. ما روی زمین‌های مناسب نشان داده‌ایم که چطور فوتبال بازی می‌کنیم، اما بعضی زمین‌ها شرایط مناسبی ندارند و امیدوارم مسئولان فکری برای این موضوع کنند.»

حردانی در پایان خطاب به هواداران گفت: «امیدوارم در نیم‌فصل دوم هم مثل همیشه از تیم حمایت کنید. اختلاف امتیاز ما با صدر جدول زیاد نیست و با حمایت شما می‌توانیم دوباره به کورس قهرمانی بازگردیم.»

