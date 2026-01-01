به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در خصوص آخرین وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی بزرگسالان ایران و آماده‌سازی تیم برای جام جهانی، توضیح داد: دیدار با اسپانیا در دوم ژوئن (۱۲ خرداد) تقریباً قطعی شده و مذاکرات برای برگزاری بازی با پرتغال در همان بازه زمانی نیز ادامه دارد. علاوه بر این، برای فروردین، دو بازی تدارکاتی دیگر با تیم‌های آفریقایی و اروپایی در حال بررسی است و اسلوونی یکی از گزینه‌های مطرح اروپایی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که هدف اصلی در این بازی‌ها، محک زدن تیم در برابر حریفان قدرتمند و آماده‌سازی فنی و تاکتیکی بازیکنان است و نه نتیجه نهایی. سخنگوی فدراسیون از تلاش شبانه‌روزی امیر قلعه‌نویی و کادر فنی، انگیزه بالای بازیکنان و هماهنگی با هواداران و افکار عمومی یاد کرد و گفت که تیم ملی متعلق به مردم است.

علوی همچنین به تصویب صورت‌های مالی فدراسیون، آیین‌نامه فیرپلی مالی و روند آماده‌سازی ورزشگاه آزادی اشاره کرد و اعلام کرد که پروژه‌های اجرایی با سرعت پیش می‌رود و بسیاری از بخش‌ها آماده بهره‌برداری شده است. هدف فدراسیون ایجاد فضایی حرفه‌ای و آرام برای آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی است تا همه امور از نظر فنی، مالی و مدیریتی در بالاترین سطح انجام شود.

انتهای پیام/