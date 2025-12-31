صعود نیجریه و تونس از مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا
در آخرین دیدارهای مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، نیجریه با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل اوگاندا صدرنشین گروه شد و تونس با تساوی مقابل تانزانیا به عنوان تیم دوم صعود کرد.
به گزارش ایلنا، در پایان دور گروهی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، تیم ملی نیجریه با برتری ۳ بر ۱ برابر اوگاندا موفق شد با کسب ۹ امتیاز، جایگاه نخست گروه خود را به دست آورد و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کند. این پیروزی نشاندهنده برتری نیجریه در طول رقابتهای گروهی و توان هجومی بالای شاگردان سرمربی این تیم بود.
در دیگر دیدار مهم گروه، تیم ملی تونس مقابل تانزانیا به تساوی رضایت داد و با کسب ۴ امتیاز، عنوان تیم دوم گروه را به دست آورد و جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کرد. تانزانیا نیز با همین نتیجه از دور رقابتها کنار رفت.
با پایان مرحله گروهی، ترکیب تیمهای صعودکننده به مرحله حذفی مشخص شد و حالا نگاهها به تقابلهای حساس این مرحله معطوف شده است.