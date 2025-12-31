خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود نیجریه و تونس از مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا

صعود نیجریه و تونس از مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا
کد خبر : 1735552
لینک کوتاه کپی شد.

در آخرین دیدارهای مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، نیجریه با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل اوگاندا صدرنشین گروه شد و تونس با تساوی مقابل تانزانیا به عنوان تیم دوم صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در پایان دور گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، تیم ملی نیجریه با برتری ۳ بر ۱ برابر اوگاندا موفق شد با کسب ۹ امتیاز، جایگاه نخست گروه خود را به دست آورد و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کند. این پیروزی نشان‌دهنده برتری نیجریه در طول رقابت‌های گروهی و توان هجومی بالای شاگردان سرمربی این تیم بود.

در دیگر دیدار مهم گروه، تیم ملی تونس مقابل تانزانیا به تساوی رضایت داد و با کسب ۴ امتیاز، عنوان تیم دوم گروه را به دست آورد و جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کرد. تانزانیا نیز با همین نتیجه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

با پایان مرحله گروهی، ترکیب تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی مشخص شد و حالا نگاه‌ها به تقابل‌های حساس این مرحله معطوف شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی