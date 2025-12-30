خبرگزاری کار ایران
تخفیف انضباطی برای سویا؛ جریمه دربی اندلس کاهش یافت

باشگاه سویا پس از اعتراض به احکام انضباطی صادرشده در پی حوادث دربی اندلس برابر رئال بتیس، موفق شد رأی اولیه را در کمیته استیناف تغییر دهد و بخشی از محرومیت و جریمه مالی خود را کاهش دهد.

به گزارش ایلنا،  در پی اتفاقات جنجالی در دربی اندلس میان سویا و رئال بتیس، باشگاه سویا توانست در یک نبرد حقوقی، حکم اولیه کمیته انضباطی را تا حدی به نفع خود اصلاح کند. مدیران این باشگاه که از مجازات‌های سنگین اعمال‌شده پس از شکست خانگی مقابل بتیس ناراضی بودند، با ارائه مستندات جدید موفق شدند نظر کمیته استیناف را جلب کنند.

دیدار دو تیم در ورزشگاه رامون سانچز پیسخوان در حالی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد که رئال بتیس با گل‌های پابلو فورنالس و سرجی آلتیمیرا با نتیجه ۲ بر صفر پیش بود. در این لحظات، پرتاب اشیاء از سوی برخی هواداران سویا به سمت آلوارو وایس، دروازه‌بان بتیس و همچنین مارک بارترا، مدافع این تیم، فضای ورزشگاه را ملتهب کرد.

خسوس مونوئرا، داور مسابقه، ابتدا با هشدار از طریق بلندگوهای ورزشگاه تلاش کرد شرایط را کنترل کند، اما با ادامه رفتارهای ناهنجار، بازی برای حدود ۱۵ دقیقه متوقف شد و بازیکنان دو تیم به تونل رختکن رفتند.

اگرچه مسابقه در نهایت به پایان رسید، اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا رأیی سخت علیه سویا صادر کرد؛ رأیی که شامل تعطیلی سه جلسه‌ای بخشی از ورزشگاه و جریمه نقدی ۴۵ هزار یورویی بود.

با این حال، پس از بررسی مجدد پرونده در کمیته استیناف، سطح تخلف از «بسیار شدید» به «شدید» کاهش یافت. در نتیجه، محرومیت سکوهای پشت دروازه به یک جلسه تقلیل پیدا کرد و جریمه مالی نیز از ۴۵ هزار یورو به ۶ هزار یورو کاهش یافت.

با وجود این تخفیف، رسانه‌های اسپانیایی از جمله مارکا گزارش داده‌اند که باشگاه سویا همچنان به دنبال کاهش بیشتر مجازات‌هاست و احتمال دارد بار دیگر به این حکم اعتراض کند.

در کنار پرونده دربی، بخش حقوقی باشگاه سویا این روزها درگیر پرونده دیگری نیز هست. مارکائو، مدافع برزیلی این تیم، پس از اخراج در دیدار برابر رئال مادرید با محرومیت شش جلسه‌ای مواجه شده و باشگاه قصد دارد این پرونده را نیز به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارجاع دهد. حال باید دید آیا سویا می‌تواند همانند پرونده دربی، در این پرونده نیز به کاهش محرومیت دست پیدا کند یا خیر.

 

