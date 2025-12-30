علی نظری جویباری مدیرعامل استقلال شد!

به گزارش ایلنا، سند جدیدی از باشگاه استقلال به صورت نامعلوم در فضای مجازی دست به دست می‌شود که خبر از یک اتفاق عجیب در این باشگاه تهرانی دارد: بازگشت علی نظری جویباری به صندلی مدیریت!

در تصویری که از نامه پیشنهاد به دیدیه لامکل زه، بازیکن سابق آنتورپ و فعلی چینگدائو هاینیو چین، منتشر شده نامه نظری جویباری به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال تهران ذکر شده و این نشان می‌دهد که در سکوت خبری یک بازگشت جنجالی به صندلی مدیریت این باشگاه داشته است.

نظری جویباری که مدتی شایعه بازگشت او به عنوان مدیرعامل مطرح شده بود همواره این اخبار را تکذیب می‌کرد و تایید داشت که تنها به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه فعالیت دارد.

جویباری مردادماه امسال که بعد از شکست مقابل تراکتور و از دست رفتن قهرمانی سوپرجام بسیار ناراحت بود، در جمع خبرنگاران اعلام کرد صندلی مدیریت خود را ترک خواهد کرد.

پس از قبول استعفای جویباری، علی تاجرنیا، رئیس هیات مدیره باشگاه، به عنوان سرپرست مدیرعاملی منصوب شد و به نظر می‌رسد پس از پایان مهلت سرپرستی او، مجددا جویباری به سمتش بازگشته اما به دلیل جلوگیری از واکنش تند هواداران فعلا این خبر به صورت رسمی تایید نشده است.

انتهای پیام/