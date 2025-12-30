داستان واقعی «او میماند» پیکه و نیمار؛ دِنیس سوارز پرده برداشت
دنیس سوارز، هافبک سابق بارسلونا، فاش کرد که در تابستان ۲۰۱۷، اعضای رختکن بارسا از قبل میدانستند نیمار در حال ترک تیم است.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، دِنیس سوارز در برنامه After Post United با مرور خاطراتش به یکی از جنجالیترین فصلهای اخیر بارسلونا پرداخت. او درباره پست معروف پیکه در ۲۳ جولای ۲۰۱۷ -که با عبارت «he stays» شبکههای اجتماعی را منفجر کرد- گفت: «لحظهای رسید که همه میدانستیم نیمار تیم را ترک میکند. وقتی عکس «او میماند» منتشر شد، ما از قبل میدانستیم که رفته است.»
سوارز با خنده ادامه داد:«در اردوی پیشفصل بودیم و همهمه پیرامون آینده نیمار همه را غافلگیر کرده بود. اما لحظهای رسید که فهمیدیم او دارد میرود. شروع کردیم به مسخره کردن پیکه که جرات ندارد و او هم گوشی را قطع کرد. در آن زمان نیمار تقریباً رفته بود.»
هافبک سابق بارسلونا که شاهد مستقیم ماجرا بود، توضیح داد که پست پیکه در شرایطی منتشر شد که خروج نیمار تقریباً قطعی شده بود و این اقدام بیشتر جنبه شوخی و روحیهبخشی در رختکن داشت تا امید واقعی به ماندن او.
با این حال، سوارز تأکید کرد که برخی از همتیمیها تلاش کردند نیمار را متقاعد به ماندن کنند: «بعضی از بازیکنان نزدیک به او سعی کردند متقاعدش کنند بماند. من هم فکر میکنم باید میماند؛ او قرار بود در بارسا غوغا کند و خیلی زود شماره یک میشد.»
چند روز پس از این ماجرا، پاریسنژرمن بند آزادسازی ۲۲۲ میلیون یورویی نیمار را فعال کرد و یکی از قدرتمندترین مثلثهای هجومی تاریخ فوتبال مدرن (اماسان) از هم پاشید. نیمار راهی پاریس شد و بارسلونا یکی از بهترین فصلهای خود را از دست داد. این ماجرا همچنان به عنوان یکی از نمادهای تابستان پرهیاهوی ۲۰۱۷ بارسا در خاطرهها مانده است.