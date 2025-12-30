۱۰ تصمیم داوری جنجالی نیمفصل اول لیگ اسپانیا رسماً تأیید شد
کمیته فنی داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرد ۱۰ تصمیم داوری نیمفصل نخست لیگهای کشور اشتباه بوده است؛ پروندهای که در قالب یک پروژه بررسی و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، کمیته فنی داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرده در نیمفصل نخست رقابتها، ۱۰ اشتباه داوری را رسماً پذیرفته است. اشتباهاتی که نتیجه بررسی ۵۱صحنه بحثبرانگیز در پروژه تازه راهاندازیشده «Review Time» بهشمار میآید. این برنامه سمعی–بصری با هدف شفافیت بیشتر، هر هفته برخی از تصمیمهای مناقشهبرانگیز لیگهای دسته اول، دسته دوم و فوتبال زنان را بازبینی میکند و با ارائه توضیحات فنی، تلاش دارد نقش آموزشی نیز ایفا کند. البته این ۵۱صحنه، تمام موارد مرتبط با VAR یا عدم مداخله آنرا شامل نمیشود. منابع نزدیک به کمیته داوران میگویند، تعداد واقعی صحنههایی که ارزش بررسی داشت، میتوانست تقریباً دوبرابر باشد. با این حال، همین تعداد، توسط یک کمیته مشورتی متشکل از مربیان و داوران باسابقه به همراه فرناندو مورینتس، مهاجم پیشین تیم ملی اسپانیا، انتخاب شده و در نهایت نظر منتشرشده بهعنوان موضع رسمی CTA تلقی میشود.
در میان ۱۰ اشتباه تأیید شده، نام اتلتیکومادرید بیشتر از دیگران دیده میشود؛ تیمی که در چند صحنه از تصمیمهای نادرست سود برده است. مهمترین مورد، آفساید جولیانو سیمئونه مقابل آلاوس بود؛ صحنهای که تمرکز VAR روی احتمال لمس دست بازیکن، باعث شد آفساید واضح نادیده گرفته شود. همچنین برخورد کوکه با گردن دروازهبان رایو وایکانو از سوی این کمیته خطایی دانسته شد که باید با کارت قرمز همراه میبود. بارسلونا نیز یک تصمیم اشتباه به سود خود داشته است؛ برخورد توپ با صورت بازیکن رایو که باید باعث توقف بازی میشد. اگرچه این صحنه مستقیماً به گل منجر نشد، اما ادامه همان جریان، نهایتاً به باز شدن دروازه انجامید.
در سوی مقابل، رایو وایکانو بیشترین آسیب را دیده و دو بار قربانی اشتباه داوری شده است. تیمهایی مانند رئال مادرید، آلاوس، اتلتیک بیلبائو و مایورکا نیز هرکدام یک صحنه به ضررشان ثبت شده است. این کمیته درباره اخراج دین هاوسن مقابل رئال سوسیداد توضیح داده که با وجود عدم مداخله VAR، تصمیم درست باید کارت زرد میبود نه ادامه بازی. تنها صحنهای که به سود رئال مادرید اصلاح شده، هند اریک گارسیا در الکلاسیکو بود؛ تصمیمی که پس از بازبینی بهدرستی به پنالتی تبدیل شد. سایر موارد مربوط به بازیهای رئال از جمله زمین خوردنهای وینیسیوس مقابل بارسلونا و آلاوس از نگاه کمیته داوری، تصمیمهای درستی بوده و نیاز به تغییر نداشته است. هدف از انتشار این پروندهها، نه جنجالآفرینی، بلکه توضیح معیارها و کمک به ارتقای کیفیت قضاوتهاست. با این حال، پذیرش رسمی این اشتباهها بار دیگر نشان میدهد حتی با وجود VAR، داوری فوتبال همچنان نیازمند شفافیت، آموزش مستمر و بازنگریهای دقیقتر است.