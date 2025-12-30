به گزارش ایلنا، آخرین باخت تیم محرم نویدکیا در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان، تقریباً فراموش شده است. هفته چهارم سپاهانی‌ها در مصاف با قهرمان فصل گذشته رقابت‌ها یعنی تراکتور بازی را 2 بر1 واگذار کردند و دقیقاً روزهای خوشبختی محرم نویدکیا و تیمش از همان روز شروع شد. این آخرین باخت سپاهان بود و هواداران این تیم دیگر نه در بیرون از خانه و نه در خانه خودشان شاهد باخت تیم‌‎شان تا پایان نیم‌فصل نبودند. سپاهانی‌ها روزهای خوب‌شان را با خیبر خرم‌آباد شروع کردند، بازی‌ای که اولین برد را برای زردپوشان اصفهانی در پی داشت و آنها با یک گل خرم‌آباد را با شکست مواجه کردند. بعد از آن سپاهان در همه بازی‌ها به جز یک بازی که با تساوی به پایان رسید و یک بازی که به تعویق افتاد، از زمین برنده خارج شدند. یعنی سپاهانی‌ها از هفته پنجم تا هفته پانزدهم و پایان نیم‌فصل باختی نداشتند و در 9 بازی برنده بوده‌اند.

همین نتایج در نهایت سپاهان را به قهرمانی نیم‌فصل رقابت‌ها رساند و نویدکیا نشان داد که می‌تواند با این تیم روزهای خوبی را داشته باشد. اما کار سپاهانی‌ها به همین جا ختم نخواهد شد. سپاهان با وجود کسب این نتایج خوب، اما از نظر کارشناسان در دو قسمت از زمین مشکل اساسی داشت که به نظر می‌رسد محرم نویدکیا فرصت کافی برای ترمیم نقاط ضعف تیمش در اختیار دارد. و با فاصله‌ای که از سایر تیم‌ها گرفته، با خیال آسوده این نقاط ضعف را برای نیم‌‎فصل دوم برطرف خواهد کرد. سپاهان با 9 بازی پیاپی که برنده بوده، فقط یک بازی را با اختلاف 3 گل برنده شده و در 6 بازی فقط با یک گل به 3 امتیاز رسیده است. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که یکی از نقاط ضعف قهرمان نیم‌فصل، مربوط به خط حمله تیم نویدکیا بوده که این سرمربی به فکر برطرف کردن این مشکل بوده و با موقعیت دادن به بازیکنانی مثل عسگری نشان داده که حواسش به این قسمت از تیمش هست. با این اوصاف نویدکیا در طی بازی‌های گذشته که آورده خوبی برای سپاهان داشته، عملاً به بازی اقتصادی روی آورده و کسب 3 امتیاز در اولویت این سرمربی بوده است. به نظر می‌رسد سپاهانی‌ها با هدایت نویدکیا در مصاف با استقلال در بازی معوقه باز هم با همین روند ظاهر شوند تا بتوانند به نتیجه مطلوب با کمترین گل دست پیدا کنند. در این صورت سپاهان می‌تواند به تنهایی صدر جدول را قرق کند و با فاصله بسیار خوب از سایر مدعیان، به نیم‌فصل دوم فکر کند.

