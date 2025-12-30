یورگن کلوپ؛ از هدایت نیمکت تا رهبری جهانی ردبول

به گزارش ایلنا، یک سال از حضورش می‌گذرد؛ نه روی نیمکت، بلکه پشت میز مدیریت. یورگن کلوپ، چهره‌ای که با خداحافظی از لیورپول و پیوستن به گروه ردبول در اکتبر ۲۰۲۴ طرفداران فوتبال را غافلگیر کرد، اکنون «رئیس فوتبال بین‌الملل» این مجموعه است و نخستین سال فعالیتش را در سکوت خبری اما اثربخش پشت سر گذاشته است. اولیور مینتسلاف، مدیرعامل ردبول، تعهد کلوپ را این‌گونه توصیف می‌کند: «او همیشه در دسترس است. حتی اگر نیمه ‌شب پیام بدهید، جواب می‌ دهد. یا اگر سحرگاه ساعت ۵:۵۸ نیاز به نظر او داشته باشید، حداکثر تا ۶:۰۲ پاسخ خواهد داد.» رفتاری که از کلوپ نه یک مربی، که یک مدیر متعهد به پروژه را می‌سازد. مینتسلاف او را «مهم‌ترین انتقال تاریخ ردبول، بدون حتی یک یورو هزینه» می‌‌نامد.

کلوپ اما اینجا نه برای هدایت تمرینات روزانه، که برای ترسیم نقشه راه کلان آمده است. مسئولیت او نظارت استراتژیک بر کل شبکه فوتبال ردبول ، از لایپزیش در بوندس‌لیگا تا تیم‌های دیگر در اتریش، برزیل و امریکا، است. توسعه فلسفه بازی واحد، آموزش مربیان، اصلاح فرآیندهای جذب بازیکنان و هماهنگی بین‌المللی، محورهای اصلی فعالیت او هستند. خودش تأکید دارد: «من رئیس پشت پرده نیستم. فقط مشاوری هستم که می‌خواهم تجربه چندین ساله‌ام را به اشتراک بگذارم.»

در برابر سؤال همیشگی بازگشت به مربیگری، پاسخ کلوپ هنوز منفی است: «تصمیم من برای ترک نیمکت، یک تصمیم نهایی بود، نه یک هیجان زودگذر.» اما با ظرافتی می ‌افزاید: «الان ۵۸ سال دارم. شاید مجبور نباشم امروز برای همیشه تصمیم بگیرم.» با این حال، مینتسلاف با اطمینان می‌گوید که هیچ بند خروجی در قرارداد وجود ندارد و کلوپ تمام‌وقت به این نقش جدید متعهد است. در این میان، کلوپ به دنبال تنوع‌بخشی به فعالیت‌‌هایش هم هست. او برای جام جهانی آینده به عنوان کارشناس با شبکه MagentaTV همکاری خواهد کرد. اقدامی که نشان می‌دهد انرژی و دانش او حالا در مسیری موازی، هم در نقش مدیریتی و هم در رسانه، در جریان است.

انتهای پیام/