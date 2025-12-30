فریدونی: رضاییان همچنان زیر قرارداد است
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره وضعیت نقلوانتقالات، جدایی رامین رضاییان، کیفیت چمنها و برنامههای بلندمدت باشگاه توضیح داد و تاکید کرد مشکل اصلی تیم کمبود بازیکن نیست.
به گزارش ایلنا، مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، به بررسی مسائل مختلف تیم پرداخت و وضعیت نقلوانتقالات، مسائل داخلی، کیفیت چمنها و برنامههای آینده باشگاه را تشریح کرد.
او درباره امکان تقویت تیم در پنجره نقلوانتقالات گفت: «حتی اگر پنجره باز میبود، نهایتاً یکی دو بازیکن به تیم اضافه میکردیم.» این اظهارات نشان میدهد که هیئت مدیره استقلال باور دارد مشکل اصلی تیم کمبود بازیکن نیست و باید راهکارهای دیگری برای ارتقای عملکرد پیدا شود.
فریدونی در خصوص جدایی رامین رضاییان نیز توضیح داد: «ماجرای جدایی رامین یک مسئله داخلی است و بهاین شکل نیست که بازیکن و مربی توافق کنند و او جدا شود. رامین تحت قرارداد با باشگاه است و وضعیت او مطابق قرارداد پیگیری میشود.»
عضو هیئت مدیره استقلال درباره کیفیت چمن ورزشگاهها هم گفت: «باید با وضعیت چمنها کنار بیاییم. ساپینتو معمولا از کیفیت نامطلوب آنها ایراد میگیرد اما چارهای نیست و باید تدبیری اندیشیده شود تا در همین چمنها هم بتوانیم نتیجه بگیریم.»
فریدونی در ادامه به برنامههای بلندمدت باشگاه اشاره کرد و افزود: «در نظر داریم ورزشگاه تختی را در اختیار بگیریم و روی آن سرمایهگذاری و بازسازی کنیم یا در نهایت یک ورزشگاه اختصاصی برای خودمان بسازیم.»
او در پایان با تأکید بر انتظارات باشگاه از تیم گفت: «با سرمایهگذاریهای انجام شده انتظار نتایج خوب داریم که متأسفانه تاکنون به شکل مطلوب نبوده است و باید فکری برای این موضوع شود.»