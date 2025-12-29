به گزارش ایلنا، تیم فوتبال شناورسازی قشم در هفته هفدهم رقابت‌های لیگ دسته اول با هدایت فرشاد پیوس مقابل هوادار تهران شکست خورد. پیوس پس از پایان این مسابقه در نشست خبری، درباره شرایط حضورش در لیگ یک و انتخاب تیم‌های پایین جدول توضیحاتی ارائه داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل فعالیتش در تیم‌های انتهای جدول گفت که همواره به شکل سالم زندگی و مربیگری کرده و وابستگی به جریان‌هایی که نقش تعیین‌کننده در جابه‌جایی مربیان دارند، نداشته است. پیوس تأکید کرد که مسیر حرفه‌ای‌اش بر پایه اعتقاد شخصی و احترام به مردم شکل گرفته و حاضر نیست برای رسیدن به تیم‌های بزرگ، از اصول خود عبور کند. به گفته او، همین نگاه باعث شده که فرصت حضور در لیگ برتر یا تیم‌های متمول کمتر نصیبش شود.

سرمربی شناورسازی در ادامه با اشاره به علاقه‌اش به چالش‌های فنی افزود که کار در تیم‌های پایین جدول را دوست دارد و این فضا را انگیزه‌بخش می‌داند. او گفت در چنین شرایطی تلاش بیشتری می‌کند و تجربه نشان داده که در این مسیر معمولاً به اهدافش رسیده است. پیوس با اطمینان خاطر اعلام کرد که شناورسازی را در لیگ یک حفظ خواهد کرد و این تیم را به جایگاه مناسب‌تری می‌رساند.

وی همچنین خطاب به مردم قشم و روستای پی‌پشت وعده داد که تمام توان خود را برای ماندن تیم به کار می‌گیرد. پیوس توضیح داد که در چنین تیم‌هایی ارتباط نزدیک با بازیکنان و تقویت روحیه آنها اهمیت زیادی دارد و تلاش می‌کند استرس را از مجموعه دور کند. او درباره نتایج اخیر شناورسازی گفت که این تیم در گلزنی با مشکل مواجه است و در دیدار برابر هوادار نیز تجربه بالاتر بازیکنان حریف عامل تعیین‌کننده بود، هرچند از نظر فنی عملکرد تیمش را قابل قبول دانست.

پیوس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ساختار لیگ یک اشاره کرد و با بیان اینکه شناورسازی یک باشگاه خصوصی با هزینه‌های قابل توجه است، گفت که کاهش تعداد تیم‌های لیگ می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. او معتقد است برگزاری مسابقات با تعداد کمتر تیم، کیفیت رقابت‌ها را افزایش می‌دهد.

سرمربی شناورسازی در پایان و در واکنش به پرسشی درباره احتمال دریافت پیشنهاد از سوی مدیریت جدید باشگاه پرسپولیس، ترجیح داد پاسخی به این موضوع ندهد و از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

انتهای پیام/