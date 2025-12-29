تهران میزبان مرحله نهایی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر

به گزارش ایلنا، معاون اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر خبر داد و گفت: مرحله نهایی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر با هدف توسعه ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و توجه به سلامت جسمی و روانی بانوان کارگر طی روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی‌ماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

پریسا خواجه نژاد با بیان مطلب فوق، افزود: مرحله نهایی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر در مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی تهران و با حضور برترین تیم‌ها و ورزشکاران منتخب استان‌های کشور که از مراحل استانی موفق به کسب سهمیه از بین بنگاههای اقتصادی کشور شده‌اند، برگزار می‌شود

معاون اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت جایگاه بانوان کارگر در جامعه تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره حمایت از ورزش بانوان کارگر را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی خود دنبال کرده و برگزاری منظم المپیادهای ورزشی، نقش مهمی در شناسایی استعدادها، تقویت روحیه همدلی و افزایش انگیزه در محیط‌های کار و تولید دارد.

وی ادامه داد: در این دوره تلاش شده است با برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش، رعایت استانداردهای اجرایی و ایجاد فضای سالم و بانشاط، شرایط مطلوبی برای حضور شایسته بانوان ورزشکار کارگر و افزایش مشارکت آنان فراهم شود.

پریسا خواجه نژاد در پایان ضمن قدردانی از همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، هیأت‌های ورزش کارگری، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه سراسری زنان کارگر، تشکل های کارگری و کارفرمایی، بسیج کارگران و کارخانجات و تمامی عوامل اجرایی خاطرنشان کرد : امیدواریم هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر گامی مؤثر در راستای توسعه ورزش کارگری و تقویت سرمایه اجتماعی بانوان کارگر کشور باشد.

