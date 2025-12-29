خبرگزاری کار ایران
مدافع استقلال در آستانه جدایی

مدافع استقلال در آستانه جدایی
ابوالفضل جلالی به احتمال زیاد از استقلال جدا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، جلالی فصل جاری را به‌عنوان مدافع فیکس استقلال آغاز کرد و در هفته‌های ابتدایی به‌صورت ثابت در ترکیب تیم قرار داشت، اما در ادامه با یک مصدومیت مواجه شد؛ مصدومیتی که باعث شد او مدتی از دسترس کادر فنی خارج شود.

 در همین بازه، حسین گودرزی فرصت حضور در ترکیب اصلی را به دست آورد و با نمایش‌های قابل قبول خود توانست جایگاهش را در سمت چپ خط دفاعی استقلال تثبیت کند. عملکرد مثبت گودرزی باعث شد جلالی پس از بازگشت نیز نتواند به ترکیب اصلی بازگردد و برای چندین هفته نیمکت‌نشینی را تجربه کند.

شرایط برای این مدافع چپ زمانی پیچیده‌تر شد که در دو دیدار اخیر استقلال، مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین بازی لیگ برتر برابر گل‌گهر سیرجان، نام ابوالفضل جلالی به‌طور کامل از فهرست تیم کنار گذاشته شد. 

نکته قابل توجه اینکه در این دو مسابقه، رامین رضاییان نیز شرایط مشابهی داشت و هر دو بازیکن در دو بازی متوالی از لیست استقلال خط خوردند؛ اتفاقی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده آن‌ها را افزایش داد.

طبق پیگیری‌های چند روز اخیر، ابوالفضل جلالی امروز با ارسال نامه‌ای رسمی به باشگاه استقلال، درخواست فسخ قرارداد و جدایی خود را مطرح کرده است.

 در قرارداد ابوالفضل جلالی بندی وجود دارد که به این بازیکن اجازه می‌دهد در صورت دریافت پیشنهاد خارجی، از استقلال جدا شود. طبق شنیده‌ها جلالی در حال حاضر پیشنهاد خارجی دارد و در صورتی که این پیشنهاد مورد تأیید باشگاه قرار بگیرد، از نظر قراردادی مانعی برای جدایی این مدافع چپ وجود نخواهد داشت.

 حالا باید دید باشگاه استقلال و کادر فنی چه تصمیمی در قبال این مدافع چپ خواهند گرفت و آیا مسیر جدایی جلالی از جمع آبی‌پوشان نهایی خواهد شد یا خیر.

