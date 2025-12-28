گلوب ساکر ۲۰۲۵: دمبله، یامال و رونالدو در مرکز توجه
مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ در دبی با معرفی برندگان جوایز بزرگ سال، از عثمان دمبله و لامین یامال تا کریستیانو رونالدو، برگزار شد و ستارههای فوتبال جهان یک شب تاریخی را رقم زدند.
به گزارش ایلنا، مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ در دبی با حضور چهرههای سرشناس دنیای فوتبال و تقدیر از ستارههای نسل جدید و بازیکنان ماندگار برگزار شد. این رویداد جمعبندی یک سال پراتفاق فوتبال بود و جوایز متعددی در بخشهای فردی و باشگاهی اهدا شد.
در صدر جوایز، عثمان دمبله عنوان بهترین بازیکن مرد سال را به دست آورد و هتتریک استثنایی خود را تکمیل کرد. پیش از این، دمبله توپ طلا و جایزه «دِ بست» را کسب کرده بود. او پس از دریافت جایزه گفت: «وقتی همه چیز آنطور که میخواهی پیش نمیرود، باید سخت کار کنی و ما همین کار را کردیم.»
لامین یامال نیز با دریافت جایزه بهترین مهاجم سال، جایزه مارادونا و عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لالیگا، یکی از شبهای تاریخی خود را پشت سر گذاشت. یامال با اشاره به اهمیت حفظ هویت شخصی اظهار داشت: «بهتر است خودت باشی و خودت را با کسی مقایسه نکنی.»
کریستیانو رونالدو نیز جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه را به خود اختصاص داد و درباره انگیزههای خود برای ادامه مسیر موفقیت و رکوردشکنی صحبت کرد. او در این مراسم نقش مهمی در معرفی جایزه تازه گلوب اسپورتز داشت که اولین برنده آن نوواک جوکوویچ بود.
در بخش باشگاهی، پاریسنژرمن به عنوان بهترین باشگاه مردان سال و ناصر الخلیفی به عنوان بهترین رئیس باشگاه معرفی شدند. در فوتبال زنان، بارسلونا عنوان بهترین باشگاه و آیتانا بونماتی جایزه بهترین بازیکن زن سال را دریافت کردند.
جوایز تخصصی نیز به ویتینیا به عنوان بهترین هافبک سال، دزیره دوئه به عنوان پدیده سال، لوئیس انریکه به عنوان بهترین مربی و خورخه مندس به عنوان بهترین ایجنت اهدا شد. پل پوگبا به خاطر غلبه بر سختیها، و آندرس اینیستا و ناکاتا با جوایز یک عمر دستاورد حرفهای تقدیر شدند.
همچنین جوایزی در زمینه توسعه فوتبال و برندینگ اهدا شد؛ Right To Dream به عنوان بهترین آکادمی، لیورپول به عنوان بهترین برندینگ باشگاهی و بلال حداد به عنوان بهترین تولیدکننده محتوا معرفی شدند.
مراسم با حضور همه برندگان روی صحنه و ثبت یک عکس دستهجمعی پایان یافت؛ تصویری که نمادی از شب گلوب ساکر ۲۰۲۵ و دستاوردهای سالانه فوتبال جهان بود.