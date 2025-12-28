خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محرومیت دو جلسه‌ای مهاجم پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی

محرومیت دو جلسه‌ای مهاجم پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی
کد خبر : 1734413
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، فاطمه قاسمی، مهاجم تیم فوتبال زنان پرسپولیس را به دلیل رفتار غیر ورزشی و تحریک هواداران، دو جلسه از همراهی تیم محروم و ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم خود را درباره حواشی دیدار هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان بین پرسپولیس و فراایساتیس فارس صادر کرد. این مسابقه در شیراز برگزار شد و با پیروزی دو بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

در همان دقایق ابتدایی، فاطمه قاسمی موفق شد گل اول تیمش را در دقیقه ۶ به ثمر برساند و زمینه‌ساز برد شاگردان شد، اما پس از پایان بازی تنش‌هایی بین این بازیکن و تماشاگران حاضر در ورزشگاه رخ داد که پیش از گرفتن عکس دسته‌جمعی تیم پرسپولیس اتفاق افتاد.

کمیته انضباطی با استناد به این حوادث و رفتار غیر ورزشی قاسمی، او را به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. با این حال، میزان محرومیت قابل تجدیدنظر اعلام شده است.

با اعمال این حکم، فاطمه قاسمی دیدارهای پیش‌رو پرسپولیس مقابل پالایش گاز ایلام و سپاهان اصفهان را از دست خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی