به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم خود را درباره حواشی دیدار هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان بین پرسپولیس و فراایساتیس فارس صادر کرد. این مسابقه در شیراز برگزار شد و با پیروزی دو بر یک پرسپولیس به پایان رسید.

در همان دقایق ابتدایی، فاطمه قاسمی موفق شد گل اول تیمش را در دقیقه ۶ به ثمر برساند و زمینه‌ساز برد شاگردان شد، اما پس از پایان بازی تنش‌هایی بین این بازیکن و تماشاگران حاضر در ورزشگاه رخ داد که پیش از گرفتن عکس دسته‌جمعی تیم پرسپولیس اتفاق افتاد.

کمیته انضباطی با استناد به این حوادث و رفتار غیر ورزشی قاسمی، او را به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. با این حال، میزان محرومیت قابل تجدیدنظر اعلام شده است.

با اعمال این حکم، فاطمه قاسمی دیدارهای پیش‌رو پرسپولیس مقابل پالایش گاز ایلام و سپاهان اصفهان را از دست خواهد داد.

انتهای پیام/