ویتینیا بهترین هافبک سال از نگاه گلوب ساکر ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ در دوبی برگزار شد و برترین بازیکنان فوتبال جهان در دسته‌های مختلف معرفی شدند. ویتینیا، هافبک ۲۵ ساله پاری سن ژرمن، موفق شد جایزه بهترین هافبک سال را از آن خود کند.

این جایزه که براساس آرای هواداران و نظر کارشناسان فوتبال اعطا می‌شود، تاییدی بر عملکرد برجسته ویتینیا در فصل گذشته است. او با کنترل بازی، توانایی در خلق موقعیت و مدیریت میانه میدان، نقش کلیدی در موفقیت‌های پاری سن ژرمن ایفا کرد و به یکی از ستون‌های اصلی تیم تبدیل شد.

ویتینیا در فصل ۲۵-۲۰۲۴ همراه با تیمش به افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست یافت و نمایش مستمر او در میانه میدان، باعث شد در رقابت با نام‌های بزرگی همچون جود بلینگام و پدری، موفق به کسب این جایزه معتبر شود.

پیروزی ویتینیا در گلوب ساکر، بار دیگر توانایی‌های فنی و تاثیرگذاری او در سطح باشگاهی و جهانی را به نمایش گذاشت و جایگاهش را در جمع هافبک‌های برجسته فوتبال تثبیت کرد.

انتهای پیام/