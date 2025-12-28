خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتینیا بهترین هافبک سال از نگاه گلوب ساکر ۲۰۲۵

ویتینیا بهترین هافبک سال از نگاه گلوب ساکر ۲۰۲۵
کد خبر : 1734405
لینک کوتاه کپی شد.

ویتینیا، هافبک پرتغالی پاری سن ژرمن، با درخشش در فصل گذشته و نقش کلیدی در موفقیت‌های تیمش، به‌عنوان بهترین هافبک سال ۲۰۲۵ در مراسم گلوب ساکر انتخاب شد.

به گزارش ایلنا،  مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ در دوبی برگزار شد و برترین بازیکنان فوتبال جهان در دسته‌های مختلف معرفی شدند. ویتینیا، هافبک ۲۵ ساله پاری سن ژرمن، موفق شد جایزه بهترین هافبک سال را از آن خود کند.

این جایزه که براساس آرای هواداران و نظر کارشناسان فوتبال اعطا می‌شود، تاییدی بر عملکرد برجسته ویتینیا در فصل گذشته است. او با کنترل بازی، توانایی در خلق موقعیت و مدیریت میانه میدان، نقش کلیدی در موفقیت‌های پاری سن ژرمن ایفا کرد و به یکی از ستون‌های اصلی تیم تبدیل شد.

ویتینیا در فصل ۲۵-۲۰۲۴ همراه با تیمش به افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست یافت و نمایش مستمر او در میانه میدان، باعث شد در رقابت با نام‌های بزرگی همچون جود بلینگام و پدری، موفق به کسب این جایزه معتبر شود.

پیروزی ویتینیا در گلوب ساکر، بار دیگر توانایی‌های فنی و تاثیرگذاری او در سطح باشگاهی و جهانی را به نمایش گذاشت و جایگاهش را در جمع هافبک‌های برجسته فوتبال تثبیت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی