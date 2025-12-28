خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونالدو برنده جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر ۲۰۲۵

رونالدو برنده جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر ۲۰۲۵
کد خبر : 1734404
لینک کوتاه کپی شد.

کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی النصر عربستان، با درخشش در فصل جاری و عملکرد موفق در لیگ عربستان، به‌عنوان بهترین بازیکن منطقه خاورمیانه در مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ با میزبانی دوبی در حال برگزاری است و برندگان جوایز مختلف این دوره به تدریج معرفی می‌شوند. در این میان، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه النصر، جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه را دریافت کرد.

رونالدو در فصل گذشته (۲۰۲۴-۲۵)، با ثبت ۲۵ گل در ۳۰ بازی، عنوان آقای گل لیگ عربستان را به دست آورد، هرچند تیمش موفق به کسب قهرمانی در رقابت‌ها نشد. با آغاز فصل جاری، CR7 و تیم النصر در ۱۰ هفته ابتدایی نتایج درخشانی ثبت کردند و با کسب ۳۰ امتیاز، در صدر جدول لیگ عربستان قرار گرفتند.

مهاجم پرتغالی در این مدت، با ثبت ۱۲ گل و یک پاس گل، نقش کلیدی در روند موفقیت تیمش ایفا کرده و بار دیگر توانایی‌های بالای خود را در سطح باشگاهی نشان داده است. انتخاب رونالدو به‌عنوان بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر، نشان‌دهنده تأثیرگذاری مستمر او در فوتبال منطقه و جهان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی