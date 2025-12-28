رونالدو برنده جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ با میزبانی دوبی در حال برگزاری است و برندگان جوایز مختلف این دوره به تدریج معرفی می‌شوند. در این میان، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه النصر، جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه را دریافت کرد.

رونالدو در فصل گذشته (۲۰۲۴-۲۵)، با ثبت ۲۵ گل در ۳۰ بازی، عنوان آقای گل لیگ عربستان را به دست آورد، هرچند تیمش موفق به کسب قهرمانی در رقابت‌ها نشد. با آغاز فصل جاری، CR7 و تیم النصر در ۱۰ هفته ابتدایی نتایج درخشانی ثبت کردند و با کسب ۳۰ امتیاز، در صدر جدول لیگ عربستان قرار گرفتند.

مهاجم پرتغالی در این مدت، با ثبت ۱۲ گل و یک پاس گل، نقش کلیدی در روند موفقیت تیمش ایفا کرده و بار دیگر توانایی‌های بالای خود را در سطح باشگاهی نشان داده است. انتخاب رونالدو به‌عنوان بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر، نشان‌دهنده تأثیرگذاری مستمر او در فوتبال منطقه و جهان است.

