رونالدو برنده جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر ۲۰۲۵
کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی النصر عربستان، با درخشش در فصل جاری و عملکرد موفق در لیگ عربستان، بهعنوان بهترین بازیکن منطقه خاورمیانه در مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، مراسم گلوب ساکر ۲۰۲۵ با میزبانی دوبی در حال برگزاری است و برندگان جوایز مختلف این دوره به تدریج معرفی میشوند. در این میان، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه النصر، جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه را دریافت کرد.
رونالدو در فصل گذشته (۲۰۲۴-۲۵)، با ثبت ۲۵ گل در ۳۰ بازی، عنوان آقای گل لیگ عربستان را به دست آورد، هرچند تیمش موفق به کسب قهرمانی در رقابتها نشد. با آغاز فصل جاری، CR7 و تیم النصر در ۱۰ هفته ابتدایی نتایج درخشانی ثبت کردند و با کسب ۳۰ امتیاز، در صدر جدول لیگ عربستان قرار گرفتند.
مهاجم پرتغالی در این مدت، با ثبت ۱۲ گل و یک پاس گل، نقش کلیدی در روند موفقیت تیمش ایفا کرده و بار دیگر تواناییهای بالای خود را در سطح باشگاهی نشان داده است. انتخاب رونالدو بهعنوان بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر، نشاندهنده تأثیرگذاری مستمر او در فوتبال منطقه و جهان است.