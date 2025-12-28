دمبله، بازیکن سال از نگاه گلوب ساکر 2025

به گزارش ایلنا، در مراسم گلوب ساکر، ستاره فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن، عثمان دمبله، به عنوان بهترین بازیکن مرد سال معرفی شد. این موفقیت، تکمیل هت‌تریک طلایی دمبله پس از کسب توپ طلا و جایزه «دِ بست» است و جایگاه او را در میان بزرگ‌ترین ستاره‌های جهان تثبیت می‌کند.

دمبله پس از دریافت جایزه گفت: «وقتی همه چیز آن‌طور که می‌خواهی پیش نمی‌رود، باید سخت کار کنی و این دقیقا همان کاری است که ما انجام دادیم.» او همچنین از خانواده و هم‌تیمی‌هایش تشکر کرد و مسیر سخت اما پرفایده خود را گواه تلاش و ثباتش دانست.

سال ۲۰۲۵ برای دمبله، سال عبور از محدودیت‌ها بود؛ بازیکنی که پیش‌تر بیشتر با مصدومیت و ناپایداری شناخته می‌شد، حالا در پاری‌سن‌ژرمن نقش یک رهبر خط حمله را برعهده دارد و در بازی‌های بزرگ، تأثیرگذاری واقعی خود را نشان داده است.

پیروزی دمبله در این سه جایزه فردی نه تنها مهارت فنی، بلکه بلوغ ذهنی، ثبات عملکرد و مسئولیت‌پذیری او در زمین را تأیید می‌کند. استقبال پرشور حضار و تشویق ایستاده، نقطه پایانی باشکوهی بر سال طلایی این بازیکن فرانسوی بود و پیام روشنی برای فوتبال اروپا فرستاد: عثمان دمبله اکنون در اوج است و سال ۲۰۲۵ فصل درخشش او محسوب می‌شود.

